إدوارد وعبير صبري يقدمان واجب العزاء في والدة هالة صدقي.. فيديو

حرص الفنان إدوارد، والفنانة عبير صبري، على تقديم واجب العزاء في والدة الفنانة هالة صدقي، الذي أقيم يوم الجمعة 2 أغسطس، فى كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك.





وشارك، في تقديم واجب العزاء أيضًا، كلًا من الفنانين: محمد رياض، وسميحة أيوب، وفاء عامر، وهشام سليمان رئيس شبكة DMC، أمير شاهين، إيناس الدغيدي، الفنانة المعتزلة نورا، ونبيلة عبيد.





توفيت والدة هالة صدقي بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني من وعكة صحية، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، وتلقت هالة صدقي الخبر أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية.



