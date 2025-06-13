إمام عاشور هينزل من ع البرج.. رضا عبد العال: زيزو هو الحرَّاق الجديد

وجه رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، رسالة إلى إمام عاشور، لاعب الأحمر، بعد انتقال أحمد سيد زيزو للفريق.

وقال رضا عبد العال في تصريحات عبر قناة “الشمس”: “إمام عاشور.. طالما زيزو راح؛ خلاص، هو نزل من على البرج”.

وأضاف: “الحراق الجديد مين؟.. زيزو، فـ خلاص الفترة الجاية إمام عاشور مش هتحس بيه، صورة زيزو مكان إمام عاشور في كل مكان”.

وأعلن الأهلي مؤخرًا التعاقد مع زيزو في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الزمالك، وعدم التوصل لاتفاق بشأن التجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنتر ميامي الأمريكي، فجر الأحد المقبل، في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.