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رياضة

أحمد حمدي.. صداع جديد داخل الأهلي

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:04 ص
أحمد حمدي
أحمد حمدي
عبد الحكيم أبو علم
كشفت مصادر خاصة من داخل النادي الأهلي أن أحمد حمدي لاعب الوسط سيكون هو أحد أهم محاور الصداع في القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة في ظل رفضه تمديد تعاقده مع الأهلي الذي ينتهي بعد موسمين إلى جانب إصراره على عدم الرحيل إلى بيراميدز والجونة أيضًا.

ويشعر اللاعب بحالة من الحزن الشديد من مسئولي النادي.

ويري اللاعب أنه ظلم كثيرًا داخل الأهلي، ولم يقدره أحد حيث رفض حسام البدري وقت أن كان مديرًا فنيًا رحيله إلى أحد الفرق الإيطالية بحجة الحاجة لجهوده ولكنه لم يشركه سوى في بعض الدقائق القليلة ثم حاليًا يريدون إعارته او بيعه.

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