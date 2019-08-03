أحمد حمدي.. صداع جديد داخل الأهلي

كشفت مصادر خاصة من داخل النادي الأهلي أن أحمد حمدي لاعب الوسط سيكون هو أحد أهم محاور الصداع في القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة في ظل رفضه تمديد تعاقده مع الأهلي الذي ينتهي بعد موسمين إلى جانب إصراره على عدم الرحيل إلى بيراميدز والجونة أيضًا.





ويشعر اللاعب بحالة من الحزن الشديد من مسئولي النادي.



