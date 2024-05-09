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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص هواتف الفئة المتوسطة بسعر بسيط وإمكانيات عالية

أرخص هواتف الفئة
أرخص هواتف الفئة المتوسطة بسعر بسيط وإمكانيات عالية

كشفت التسريبات والشائعات الكثير من المعلومات حول هاتف Pixel 8a ولم تترك مجالًا للخيال. وكما هو متوقع، أعلنت شركة Google بهدوء عن الهاتف الذكي قبل مؤتمر I/O السنوي للمطورين. يأتي الجيل الأحدث من الفئة المتوسطة كخليفة لهاتف Pixel 7a الذي صدر العام الماضي، ويحمل ترقيات كبيرة على سابقة.

مواصفات Pixel 8a

- شاشة OLED بحجم 6.1 بوصة وبدقة FHD + .

- معدل تحديث 120 هرتز (ارتقاء من 90 هرتز).

- سطوع ذروة 2000 شمعة (ارتقاء من 1070 شمعة).

- حماية من Gorilla Glass 3.

- تصميم مشابه لهاتف Pixel 8 الرائد.

- مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP67.

- ماسح ضوئي للبصمة في الشاشة.

Pixel 8a

* كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع دعم للتصوير البصري OIS.

* عدسة بزاوية عريضة جدا 13 ميجابكسل.

* كاميرا أمامية 13 ميجابكسل للصور الشخصية.

* تسجيل فيديو بدقة 4K بالكاميرتين الأمامية والخلفية.

* مجموعة من ميزات الكاميرا مثل Magic Editor و Best Take و Ultra HDR والمزيد.

* معالج Tensor G3 من جوجل.

* ذاكرة RAM بسعة 8 جيجابايت.

* خيارات تخزين 128 جيجابايت و 256 جيجابايت.

* بطارية بسعة 4492 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي 18 وات والشحن اللاسلكي

* نظام تشغيل Android 14 مع ضمان تحديثات لمدة 7 سنوات

* ميزات ذكاء اصطناعي بما في ذلك البحث بالكاميرا ومساعد المكالمات من Pixel ومساعد جيميني

 

يأتي Pixel 8a بألوان Bay و Aloe و Obsidian و Porcelain. يبدأ سعر الهاتف الذكي من 499 دولارًا لإصدار 128 جيجابايت الأساسي ، بينما يبلغ سعر إصدار 256 جيجابايت 559 دولارًا. تبدأ الطلبات المسبقة اليوم مع بدء المبيعات في 14 مايو.

 

هاتف Google Pixel 7a

 

- شاشة من نوع OLED بقياس 6.1 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 429 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 90 هيرتز ودعم عرض HDR.

- طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الثالث على الشاشة.

- معالج Google Tensor G2 ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex X1 بتردد 2.85 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 5 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali G710.

- نظام تشغيل Android 13.

- مساحة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

Google Pixel 7a

- الرامات من نوع LPDDR5 والذاكرة UFS 3.1.

- كاميرا سيلفي واحدة بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم HDR و Panorama وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps.

- كاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.89 بمستشعر سوني IMX787 بها مثبت بصري، الثانية 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 بمستشعر سوني IMX712 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة.

- الكاميرات الخلفية تدعم Night Sight و Real Tone وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps.

- بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 4385 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 20 وات عن طريق USB Type C وتدعم الشحن اللاسلكي السريع أيضًا بقدرة 18 وات.

- ألوان الهاتف الثلجي والرمادي والأزرق الفاتح والرملي.

وتم تسعير هاتف Google Pixel 7A الجديد بشكل رسمي في السوق الهندي للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 540 دولارا أمريكيا، أو حوالي 16700 جنيه مصري، والهاتف متاح للبيع في الهند بالفعل.

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