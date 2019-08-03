مبادرة رئيس الجمهورية تعيد الحياة لقرية تل روزن بالشرقية.. جامعة الزقازيق تتبناها.. تمهيد طرق ودورات تدريبية وأعمال صيانة وإعادة تأهيل للمنازل أبرز الخطوات.. صور

هندسة الزقازيق تعيد تخطيط القرى وترفع كفاءة حمامات المدارس وتدرس رفع كفاءة الصرف الصحي

الطب البيطري ينظم عددا من القوافل البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالقرية

نوعية الزقازيق تنفذ عددا من الجداريات ودورات تدريبية على الحياكة والتطريز

كلية العلوم ترفع شعار تنفيذ دورات تدريبية على تصنيع المنظفات والعطور من أجل كسب مزيد من المال لأهالي القرية



هندسة الزقازيق تبدأ عملها في قرية تل روزن وترفع المساحات على الطبيعة

دورات مجانية للخياطة والتطريز لسيدات وفتيات قرية تل روزن

نوعية الزقازيق تعقد ورشا تدريبية لصناعة السجاد الخزف اليدوي

أساتذة علوم الزقازيق يدربون أهالي تل روزن على تصنيع المنظفات والعطور

هندسة الزقازيق تستكمل أعمال الإحلال والتجديد بمدرسة تل روزن

بيطري الزقازيق تبدأ قوافلها البيطري التوعوية لأهالي القرية

بمجرد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق مبادرة "حياة كريمة" لإعادة تأهيل القرى الأكثر فقرا واحتياجا بجميع محافظات الجمهورية، إلا وسارعت الأجهزة التنفيذية بمختلف مواقعها لدارسة إمكانية المساعدة والمساهمة في إعادة تأهيل تلك القرى وكيفية تقديم يد العون وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.فيما كان لجامعة الزقازيق دور هام وحيوي في تنفيذ تلك المبادرة، حيث قام الدكتور خالد عبد الباري، رئيس الجامعة السابق، ومجلس الجامعة باختيار قرية تل روزن التابعة لمركز ومدينة بلبيس وتحديدا منذ ما يقرب من شهرين ونصف الشهر للبدء في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وإعادة تأهيلها وتقديم يد العون لأهالي تلك القرية الذين عانوا لسنوات من الفقر وقلة الإمكانيات وضعف البنية التحتية لتبدأ في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".وأعلن الدكتور عثمان شعلان، نائب رئيس جامعة الزقازيق، بدء تنفيذ خطة تطوير قرية تل روزن بمركز بلبيس، وذلك في إطار تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم وتنمية القرى الأشد احتياجا، حيث تم تنفيذ جولة تفقدية للقرية للتعرف عن قرب على مستوى الخدمات والمشكلات بالقرية.وأكد نائب رئيس جامعة الزقازيق أن عملية التطوير تتسم بالمرونة الكاملة وفقا لاحتياجات القرية، وذلك من خلال تصور كل كلية للدور المنوط بها في خطة التطوير المقترحة من الجامعة، كما تم عمل جدول زمني يومي معد محدد لتنفيذ خطة التطوير ابتداءً من يوم السبت الموافق 15 يونيو 2019، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات وورش عمل توعوية وتدريبية وقافلة بيطرية ومتابعة تطوير مركز الشباب ومتابعة مشروع محو الأمية ومتابعة التشجير وإنشاء الحدائق تنفذها كليات التمريض والحاسبات والزراعة والتربية الرياضية بنين وبنات والطب البيطري والصيدلة والتربية.بدأت كلية الهندسة جامعة الزقازيق عملها في قرية تل روزن مركز بلبيس ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى مصر، حيث قام فريق العمل بزيارة ميدانية لدراسة الوضع الراهن في مجال الصرف الصحي والري والأبنية التعليمية والخدمية بالقرية على الطبيعة، وذلك لإيجاد حلول للتغلب على المشكلات وتنفيذها للنهوض بالقرية.فيما نظمت جامعة الزقازيق دورات تدريبية مجانية تنفذ خصيصا لتعليم سيدات وفتيات قرية تل روزن مهارات الخياطة والتفصيل والتطريز، حيث توفر الجامعة وسائل نقل للسيدات والفتيات من القرية للمركز، حيث أكد عثمان شعلان، نائب رئيس الجامعة، أن هذا النشاط يأتي ضمن مبادرة تطوير القرية التي تنفذها جامعة الزقازيق على مدى ثلاثة أشهر والعمل على تدريب أهالي القرية على مهن ومهارات من شأنها رفع المستوى الاقتصادي لهم، مشيرا إلى أن مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة كان نواة المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص التي تتبع القطاع، حيث بدأ مع استحداث قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتنمية المهارات في مختلف اللغات ولتقديم التدريب على مختلف المهارات اليدوية في مجال الخياطة والتفصيل والتطريز والسباكة والنجارة وغيرها لجمهور الجامعة الداخلي الخارجي من مواطني محافظة الشرقية وما حولها من محافظات، ويسعى المركز الآن إلى استحداث دورات تدريبية في مجالات جديدة كالقانون والإدارة والتنمية البشرية.وقال نائب رئيس الجامعة إن مدة الدورة ثلاثة أسابيع بواقع ثلاثة أيام أسبوعيا من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، ويقوم بالتدريب مدربون محترفون، وقد شهدت الدورة إقبالا كبيرا، وسوف يتابع المركز التسجيل للدورات المقبلة.قام أساتذة وطلاب كلية التربية النوعية بالجامعة بتنفيذ 7 جداريات فنية رائعة على جانبي سور مركز شباب قرية تل روزن، وذلك ضمن فعاليات التطوير بالقرية، والتي تشمل مركز الشباب والمدرسة الابتدائية وتطوير مداخل القرية وزراعة الأشجار، وذلك لجعلها نموذجًا يحتذى به على مستوى الجمهورية، تشمل لوحات فنية لعلم مصر وصور لرموز اللاعبين بكرة القدم والرياضات الأخرى، وشعار محافظة الشرقية، وعدد من المناظر الطبيعية، بالإضافة إلى جدارية تمثل عبق التاريخ المصري القديم والحديث والمعاصر.كما عقدت كلية التربية النوعية ورشتي عمل تدريبية بمشاركة جامعة الطفل الأولى عن المنسوجات اليدوية "صناعة السجاد اليدوي" والثانية عن الخزف اليدوي "تشكيل الأطباق الخزفية اليدوية"، حيث تم تدريب الأطفال والأهالي على صناعة السجاد اليدوي والأطباق الخزفية، مشيرا إلىلا أنه من المقرر عمل معرض تحت عنوان "منتج مفيد" في نهاية الفعاليات لمنتجات أطفال وأهالي القرية، يأتي المعرض تحت عنوان "منتج مفيد".وقد قامت جامعة الطفل بجامعة الزقازيق بتنفيذ ورشة عمل تحت عنوان: "إعادة تدوير المخلفات المنزلية والتشكيل بالطين الصلصال والخيوط"، وتم تدريب عدد من أطفال القرية على إعادة تدوير المخلفات المنزلية مثل صناعة حقيبة من بنطلونات الجينز القديمة وغيرها، وكذلك تدريب الأطفال على تشكيل الصلصال.نظم فريق كلية العلوم جامعة الزقازيق المشارك في تطوير قرية تل روزن مركز بلبيس دورة تدريبية عملية لاهالي القرية على تصنيع المنظفات والعطور، وتم تدريب الأهالى بالقرية على تصنيع البرفانات حريمى ورجالى، وتصنيع الصابون السائل والمعطر متعدد الأغراض، والصابون الصلب من مخلفات زيوت الطعام، وتصنيع مساحيق النظافه مثل البيرسول والاريال، وتصنيع الديتول كأحد المطهرات، وتم تصنيع ١٠ زجاجات برفان سعة ٥٠ مللى ليتر، و٢٠ لتر صابون سائل معطر، و٣٠ لتر ديتول، وتم توزيعها على المتدربين.تابع فريق العمل بكلية الهندسة ومركز الاستشارات الهندسية برنامجه لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لحمامات المدرسة الابتدائية بتل روزن، حيث إن كلية الهندسة حاضرة وبقوة منذ بدء مشروع التطوير، فقد قام الفريق بعمل الرفع المساحي لشوارع القرية وإعداد تصميمات شبكة للصرف الصحي وإعداد التصميمات الخاصة بحديقة الطفل، علاوة على الندوات التثقيفية التوعوية عن الطاقة وكيفية ترشيد استخدام الكهرباء.بدأت كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق باكورة قوافلها البيطري والتوعوية بقرية تل روزن، وذلك ضمن فعاليات تكليف رئاسة الجمهورية للجامعات بتنمية قرى جمهورية مصر العربية، وتم تنفيذ باكورة القوافل البيطرية التوعوية لقرية تل روزن مركز بلبيس بمحافظة الشرقية بمشاركة مديرية الطب البيطرى بالشرقية وإدارة ببلبيس البيطرية وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.وتم عقد ندوة توعوية عن تهديدات مرض الحمى القلاعية اقتصاديا وتنمويا وكيفية التصدى والوقاية منه بالتوازى مع مسح بيطرى لمرض البروسيلا لخطورته على الثروة الحيوانية والإنسان، حيث ينتقل للبشر من الحيوانات بالأضافة إلى الكشف على الحالات المصابة وصرف العلاج مجانا ومع عمل جراحات بسيطة.ومن المقرر أن تستمر القوافل على مدار 12 أسبوعا بالقرية لتشخيص وعلاج الأمراض التي تصيب الحيوانات والطيور ورفع الوعي بأهمية تنمية هذه الثروة الحيوانية والداجنة لزيادة دخلهم كمربين، فضلا عن نقل نتائج الأبحاث والتقنيات العلمية الحديثة والاستفادة منها بما يسهم في تنمية هذه الثروات الحيوانية الداجنة، ومن ثم رفع المستوى الاقتصادي لأهالي القرية تحقيقا لهدف المبادرة.