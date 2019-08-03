ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل المستشار الديني والقضائي لرئيس دولة الإمارات

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:36 م
البابا تواضروس والمسؤول
البابا تواضروس والمسؤول الإماراتي
كتب - سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم السبت المستشار الشيخ السيد على آل هاشم المستشار الديني والقضائي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات العربية.

ورحب قداسة البابا تواضروس الثاني بضيفه الشيخ السيد على آل هاشم، مؤكدا عمق العلاقات الطيبة التى تجمع بين أبناء الشعبين المصري والإماراتي وروح المحبة والتسامح الممتدة عبر عقود طويلة. 

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد استقبل اوفدا من شباب الكنيسة المارونية من ايبارشية صور فى لبنان.

حضر المقابلة سيادة المطران چورچ، مطران الكنيسة المارونية فى مصر والأب ميخائيل قنبر من لبنان، ويقضى الشباب فترة خدمة وسياحة فى مصر وقد أهداهم قداسة البابا "كوفية" بألوان علم مصر.
البابا تواضروس يستقبل المستشار الديني والقضائي لرئيس دولة الإمارات

ترشيحاتنا

فيديوجراف| استبعاد 10 فئات جديدة.. التموين تستكمل تنقية البطاقات

موجز الأخبار| قرار من النائب العام ضد أحمد حسن وزينب.. طقس حار.. وسعر الدولار اليوم

2000 جنيه لعقد الزواج.. اعرف قيمة الرسوم والتوثيق الجديدة على العقود

علاج الاسهال بالأعشاب.. وسائل طبيعية للشعور بالارتياح

بعد نفيها الإثارة.. شاهد أبرز 20 إطلالة جريئة لـ منة عرفة

3 انفجارات مدوية في مترو لندن تصيب الركاب بالهلع.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وائل كفوري يكشف جوانب شخصيته لوفاء الكيلاني في برنامج تخاريف.. الليلة

بلوزة بكتف واحد وبنطلون غريب.. شاهد أحدث إطلالة لـ بسمة بوسيل

20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي