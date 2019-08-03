البابا تواضروس يستقبل المستشار الديني والقضائي لرئيس دولة الإمارات

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم السبت المستشار الشيخ السيد على آل هاشم المستشار الديني والقضائي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات العربية.





ورحب قداسة البابا تواضروس الثاني بضيفه الشيخ السيد على آل هاشم، مؤكدا عمق العلاقات الطيبة التى تجمع بين أبناء الشعبين المصري والإماراتي وروح المحبة والتسامح الممتدة عبر عقود طويلة.





وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد استقبل اوفدا من شباب الكنيسة المارونية من ايبارشية صور فى لبنان.



