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فيديوجراف| أحمد حسن وزينب قادهما جنون الشهرة إلى الإساءة لطفلتهما

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:50 م
صدى البلد
إسلام عبد الهادي
أحمد حسن وزينب من أشهر اليوتيوبرز الذين ذاع صيتهما مؤخرا إلا أنهما شغلا الرأي العام بعد انتشار فيديوهات لهما يوضح استغلال طفلتهما الرضيعة في تحقيق الشهرة والتربح من وراء ذلك.

أحمد حسن وزينب معروفين بنشر فيديوهات يقومان بتصويرها وعرضها على شبكة يوتيوب والسوشيال ميديا لتحقيق مشاهدات كبيرة والتربح منها.

وأدي تمادي أحمد حسن وزينب في الأمر إلى استغلال طفلتهما الرضيعة ويقومان بتصويرها وهم يدفعونها للبكاء ويقومون بتجويعها من أجل لفت انتباه مشاهدي اليوتيوب، إلا أن الأمر انقلب عليهما وأثار الرأي العام ضدهما.

ومن خلال الفيديوجراف يمكن التعرف على تفاصيل قضية أحمد حسن وزينب، وكيف تعامل الرأي العام والنائب العام مع الواقعة.

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