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ببدلة شعبان عبد الرحيم.. زينة تثير الجدل علي الانستجرام

السبت 03/أغسطس/2019 - 06:17 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة زينة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصو والفيديوهات " انستجرام" صورة لها جديدة


وظهرت زينة ببدلة منقوشة باللون الاصفر والفوشيا ، كما اعتمدت ببيون ادوار بقماش الستان الاسود، مع حذاء اسود وكانت اطلالة زينة غريبة وغير متوقعة .


واثارت الصورة سخرية العديد من جمهورها وكتب احد المعلقين علي صورتها " شعبان عبد الرحيم وصل واخري كتبت بلياتشو ع الاخر "

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ببدلة شعبان عبد الرحيم.. زينة تثير الجدل علي الانستجرام

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