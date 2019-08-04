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ديني

منظمة خريجي الأزهر تدين الحادث الإرهابي بالولايات المتحدة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:12 م
الأزهر
الأزهر
أمل فوزي
أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، حادثي إطلاق النار بولايتي أوهايو وتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم، إن الإرهاب يهدف إلى زعزعة الاستقرار، وتخريب الأوطان، وعلى قادة الرأي في العالم كله التصدي للإرهاب حيث أصبح ذلك واجبا إنسانيا وليس دينيا أو سياسيا فقط.

وأكدت أن الإسلام دعا إلى حفظ الدماء الإنسانية وصيانتها من أن تهدر وتسفك بغير حق، فقال تعالى: «وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا» (الفرقان: 68_70].

وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص الدعاء أن يجنب الله العالم كله لهيب الإرهاب والتطرف.

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