أكلات ترفع الضغط وتضر بصحة الشرايين.. رقم 2 صادمة

أكلات ترفع الضغط بصورة غير متوقعه يلجأ الكثيرون إلى الإفراط فى تناولها يوميا ما يؤدى إلى إلحاق الضرر بالشرايين بمرور الوقت ما يؤدي إلى فشل الأعضاء أو تشوهات القلب. لذلك، إذا كنت تعاني حاليًا من ارتفاع ضغط الدم أو كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم إليك قائمة التالية



أكلات ترفع ضغط الدم:

المنتجات المعلبة من الفاصوليا المعلبة إلى التونة المعلبة جميعها أطعمة مشبعة بالملح والصوديوم ما يؤدي بدوره إلى زيادة ضغط الدم، ومن الإصابة بالكوليسترول لذا يجب عليك بالتأكيد التوقع عن تناول هذه الأطعمة وإضافتها لنظامك الغذائى وبدلًا من ذلك، تزيد من عدد الفواكه والخضروات الغنية بالألياف التى تحافظ على ضغط الدم لديك.



أكلات ترفع الضغط بسرعة:

القهوة من المشروبات التى ترفع ضغط الدم أكثر من أي وقت مضى نظرًا لأنه من المعروف أن الكافيين في القهوة يسبب تضيقًا في الأوعية الدموية، فإن هذا بدوره يسبب ارتفاعًا في ضغط الدم ، وهو أمر خطير بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم.



أكلات ترفع ضغط الدم:

ومن الأكلات التى ترفع ضغط الدم الجبن فيتم تعبئة الجبن المطبوخ بالملح لإعطائه هذا الطعم الحاد وعلى الرغم من أن بعض أصناف الجبن ، مثل الموزاريلا والإيمنتال ، ليست مالحة ، إلا أن معظم أنواع الجبن تحتوي على نسبة كبيرة من الملح.



أما عن الأطعمة السكرية فهى من الأكلات التى ترفع ضغط الدم مع مرور الوقت لأنها غنية بالدهون التى تسبب تصلب الأوعية الدموية وتقليل مرونتها.



أما من الأكلات التى ترفع ضغط الدم بسرعة هى اللحوم المصنعة فهى مشبعة بالمواد الحافظة والدهون وخاصة الملح مما يزيد من مستوى الكوليسترول في الدم ويؤدي مع مرور الوقت إلى تصلب الشرايين وذلك بجانب المخللات فهى تحتوى على كمية غير عادية من الملح.



إذا كنت تتناولين أكلات ترفع الضغط فيجب عليك التوقف عن تناولها بدءا من الآن بجانب اتباع مجموعة العادات الصحية التالية ضمن روتينك اليومى فهى تساعد على ضبط ضط الدم وأبرزها ممارسة الرياضة بانتظام فيمكن أن يؤدي النشاط البدني المنتظم - إلى خفض ضغط الدم بحوالي 5 إلى 8 ملم ويمكن اتباع نظام غذائي صحي غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم وتقليل الصوديوم في النظام الغذائي الخاص بك لتحسين صحة قلبك وتوقفى عن إضافة الملح لأطباق طعامك.



فقط 1 ملعقة صغيرة من الملح يحتوي على 2300 ملج من الصوديوم بل عليك استخدم الأعشاب أو التوابل لإضافة نكهة إلى طعامك مع الإبتعاد عن الأكلات التى ترفع الضغط.

