أخبار الفن.. محمد هنيدي ينعى ضحايا حريق معهد الأورام.. أحمد عز فى كواليس ولاد رزق 2.. والعسيلى يحتفل بعيد ميلاد نجله

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:



انفجار معهد الاورام.. محمد هنيدي ينعى الضحايا

انفجار معهد الاورام .. نعى الفنان محمد هنيدى ضحايا حريق معهد الأورام، وكتب عبر صفحته على تويتر: "البقاء لله في أهالينا في حادث معهد الأورام وربنا يصبر اهاليهم يارب".

https://www.elbalad.news/3931711



شاهد.. أحمد عز وعمرو يوسف في كواليس ولاد رزق 2

شر الفنان أحمد عز، عبر صفحته على انستجرام صورة جديدة له من كواليس فيلم ولاد رزق 2، وحظيت الصورة باعجاب كل متابعيه.



قررت الشركة المنتجة لفيلم "ولاد رزق 2" طرحه فى دور العرض السينمائية في مصر والدول العربية نهاية الأسبوع الجارى وقبل عيد الأضحى المقبل.

https://www.elbalad.news/3931696



شاهد.. كيف احتفل العسيلى بعيد ميلاد نجله؟

حتفل المطرب محمود العسيلى بعيد ميلاد نجله الوحيد عمر .. وكتب عبر صفحته على انستجرام "حبيبي كبر و بقى عنده ٩ سنين و شعره بقى أزرق.. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وربنا يخليك ليا".



https://www.elbalad.news/3931690



برومو فيلم تامر حسني يحقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة .. فيديو

نشر الفنان تامر حسنى عبر صفحته على انستجرام برومو فيلمه الجديد والذى استقر على اسم "الفلوس".

واستطاع البرومو الأول أن يحقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة فى اول ساعات من طرحه.

https://www.elbalad.news/3931673



هنا شيحة من التجمع الخامس إلى مدينة الإنتاج مع نصيبي وقسمتك 3



كثف الفنانة هنا شيحة حاليا من تصوير مشاهدها في مسلسل (نصيبي وقسمتك 3) الذي تشارك به في خمس حلقات بقصة تحمل عنوان (اتفضلوا في الصالون).

https://www.elbalad.news/3931566