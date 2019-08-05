جولة مفاجئة لمدير أمن المنوفية بمركز شرطة منوف وسرس الليان..صور

قام اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية بدائرة المديرية شملت خدمات التأمين بدائرة ( قسم شرطة منوف – مركز شرطة منوف - قسم شرطة سرس الليان ).





وذلك للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام وقيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب.





والتقى بالضباط والأفراد والمجندين واستمع اليهم وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري عن أي ملحوظات والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة.



