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حوادث

جولة مفاجئة لمدير أمن المنوفية بمركز شرطة منوف وسرس الليان..صور

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:58 ص
صدى البلد
محمد امين
قام اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية بدائرة المديرية شملت خدمات التأمين بدائرة ( قسم شرطة منوف – مركز شرطة منوف - قسم شرطة سرس الليان ). 

وذلك للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام وقيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب.

والتقى بالضباط والأفراد والمجندين واستمع اليهم وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري عن أي ملحوظات والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة.

وشدد على ضرورة مراعاة الأمن الشخصي وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأمن العام ، كما وجه بتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين وحسن معاملة المواطنين ومراعاة حقوق الإنسان وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
جولة مفاجئة لمدير أمن المنوفية بمركز شرطة منوف وسرس الليان..صور
جولة مفاجئة لمدير أمن المنوفية بمركز شرطة منوف وسرس الليان..صور
جولة مفاجئة لمدير أمن المنوفية بمركز شرطة منوف وسرس الليان..صور
جولة مفاجئة لمدير أمن المنوفية بمركز شرطة منوف وسرس الليان..صور

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