رايا أبي راشد تظهر فى افتتاح فيلم Angry birds للأطفال بدبي

نشرت المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد على حساب الإنستجرام الخاص بها صور من افتتاحية فيلمAngry birds للأطفال في دبي.





وعلقت ريا أبي راشد على الصورة قائلة: "فيلم رائع وافتتاحية مميزة".





وأطلت المذيعة ريا أبي راشد بإطلالة مميزة وهي ترتدي فستانا واسعا طويلا مليئا بالورود ذات الألوان المتعددة الرقيقة مع تسريحة شعر مميزة تتناسب مع شعرها الذهبي.



