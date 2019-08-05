رايا أبي راشد تظهر فى افتتاح فيلم Angry birds للأطفال بدبي

نشرت المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد على حساب الإنستجرام الخاص بها صور من افتتاحية فيلمAngry birds للأطفال في دبي.
وعلقت ريا أبي راشد على الصورة قائلة: "فيلم رائع وافتتاحية مميزة".
وأطلت المذيعة ريا أبي راشد بإطلالة مميزة وهي ترتدي فستانا واسعا طويلا مليئا بالورود ذات الألوان المتعددة الرقيقة مع تسريحة شعر مميزة تتناسب مع شعرها الذهبي.
وجاءت التعليقات كما يلي: "إطلالة رائعة" و "يا له من فستان مميز" و "فيلم رائع سأذهب له انا وأولادي".
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Awesome premiere for @angrybirdsmovie in #Dubai with @empire_movies today! 🐥🐦🐓🦉🐤🦜🦃🦢🦅🐔 Thank youuu to my glamsquad! @azzafahmy for the jewelery @zeenazaki for the dress @jimmychoo for the shoes @sam_boutros for the gorgeous makeup @momo_cavalli for fun hair! #AngryBirds2Me #AngryBirdsMovie2 Released on Aug 8th