احمد الشناوى يوجه رسالة تشجيعية لمتابعيه عبر انستجرام

نشر احمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر ونادى بيراميدز عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مجموعة من الصور من داخل نادى بيراميدز.ووجه احمد الشناوى من خلال الصور رسالة تشجيعية لمتابعيه، وعلق عليها، قائلا: " عندما تريد الظروف القاسية أن تلتهمك وعندما تظن أن الكل تخلي عنك وانك أصبحت غير قادر على التفاؤل لا تبالي .. بل انطلق نحو هدفك دون النظر لكونه بعيدٱ أو مدي الخسارة التي يمكن ان تلحق بك ، اخنق تلك الظروف ولا تستسلم لها حتي لا تبتلعك".وعلق عدد من متابعي احمد الشناوى على تدوينته عبر صفحته، وجاءت أبرزها: "نمبر وان ، بالتوفيق ، نجم مصر ، ربنا يوفقك ان شاء الله ".