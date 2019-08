احمد الشناوى يوجه رسالة تشجيعية لمتابعيه عبر انستجرام

View this post on Instagram

عندما تريد الظروف القاسية أن تلتهمك و عندما تظن أن الكل تخلي عنك و انك أصبحت غير قادر على التفاؤل لا تبالي ..بل انطلق نحو هدفك دون النظر لكونه بعيدٱ أو مدي الخسارة التي يمكن ان تلحق بك اخنق ذلك الظروف ولا تستسلم لها حتي لا تبتلعك