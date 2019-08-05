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فن

نقابة الموسيقيين تستنكر حادث معهد الاورام الإرهابي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:46 م
هانى شاكر
هانى شاكر
أحمد إبراهيم
تقدمت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر شهداء الحادث الغاشم الجبان أمام معهد الأورام مساء أمس.

وأصدرت النقابة بيانا تؤكد فيه استنكارها لهذا الحادث الذى تجاوز كل حدود الإنسانية مؤكدا أن من يفجر مرضي السرطان لا يستحق الحياة مع الآمنين الذين ينعمون بحماية وأمن الدولة المصرية، آملين في سرعة الشفاء للمصابين.

وتستنكر النقابة تلك الجريمة للارهاب الاسود الغاشم الذي يحاول النيل من وحدة ذلك الشعب العظيم فهي تؤكد ان مجلس الادارة واعضاء جمعيتها العمومية بل والشعب المصري كله يقف خلف قيادته السياسية بكل الدعم والثقة في عزم الدولة بكل مؤسساتها في مواجهة الارهاب بكل صوره واقتلاعه من جذوره.

وفى نهاية البيان دعت النقابة بالرحمة والمغفرة لشهداء الوطن.

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