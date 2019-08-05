انتحار طالبة ثانوي عام تناولت قرص غلة بملوى

لقيت طالبة بالثانوية العامة مصرعها، عقب وصولها للمستشفى العام، إثر تسمم «الاشتباه في حصولها على قرص حفظ غلال» بملوى جنوب المنيا.



تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من الدكتور إسحاق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول «م. م. ر»، 18 سنة، مقيمة بمنطقة الملكية البحرية، بمدينة ملوي طالبة بالثانوية العامة 2019، مصابة بحالة إعياء وتقلصات بالبطن، إذ لفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها مباشرة، بعد تناول قرص «حفظ الغلال» بطريق الخطأ.



تحرر محضر بالواقعة، وقرر المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، انتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة .