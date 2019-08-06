اهم الاخبار.. حركة المحليات.. اخر تطورات انفجار معهد الاورام.. اضافة مواليد جدد لبطاقة التموين

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
انفجار معهد الأورام.. الحكومة: صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد ومثلها للمصاب بعجز كلي
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد فى انفجار معهد الأورام، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي، و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه مدة طويلة بالمستشفى، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة فى المستشفى.
صرف معاش شهري 1500 جنيه لشهداء ومصابي معهد الاورام.. فيديو
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي؛ إنه تقرر صرف 100 ألف جنيه لكل من المتوفى أو المصاب بعجز كلي؛ ومبلغ 50 ألف جنيه للمصابين بحادث معهد الأورام.
وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أنه سيتم تخصيص معاش دائم بمقدار 1500 جنيه بالإضافة إلي المعاش التأميني الخاص بالشهداء الذين راحوا ضحية الحادث الإرهابي.
التضامن: بنك ناصر تبرع بـ5 ملايين جنيه لصالح معهد الاورام
قدمت وزارة التضامن العزاء لأسر ضحايا انفجار معهد الأورام وقالت الوزارة، إن بنك ناصر الاجتماعي تبرع بـ5 ملايين جنيه لصالح المعهد القومي للأورام.
جمعية الأورمان تتبرع بـ 10 ملايين جنيه لـ معهد الأورام
قدم محمود فؤاد نائب مدير جمعية الأورمان؛ التعازي إلى الشعب المصري في ضحايا حادث انفجار معهد الأورام.
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أنه تم تخصيص مبلغ مالي 10 ملايين جنيه للاحتياجات العاجلة لمعهد الأورام؛ وإعادة ترميمه مرة اخري؛ مرددا: « إحنا عندنا مستشفي أورام في أسوان نقدر نستقبل فيها كل المرضى اللي كانوا في المعهد».
أول سبتمبر.. إضافة 5 ملايين طفل على بطاقات التموين
قال الدكتور عمرو مدكور؛ مستشار وزير التموين لنظم المعلومات؛ إنه سيتم اضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين؛ في بداية شهر سبتمبر؛ موضحا أن الوزارة متوقفة منذ 10 سنوات عن اضافة المواليد.
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أن المتقدمين بالإضافة إلى البطاقات التموينية حوالي 5 ملايين؛ موضحا أن الأولوية في الإضافة للأكثر فقرا؛ بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة.
التموين: التراجع عن حذف 60% من بطاقات التموين بعد التظلم
قال الدكتور عمرو مدكور؛ مستشار وزير التموين لنظم المعلومات؛ إن الوزارة في مرحلة القادرين وغير مستحقي الدعم من بطاقات التموين؛ موضحا أن المراحل السابقة كانت تستهدف رب الأسرة ثم نستهدف الآن غير مستحق من الموجودين على البطاقة.
حركة تنقلات المحليات.. تغيير أكثر من 70 قيادة محلية في 25 محافظة
علم موقع "صدي البلد " أن حركة التنقلات لقيادات الإدارة المحلية التي ستعلن خلال الساعات القادمة، ستشمل أكثر من 70 قيادة في 25 محافظة .
وأكدت مصادر بوزارة التنمية المحلية، أنه سيتم تصعيد عدد ٣ سكرتير عام مساعد الي سكرتير عام، وتصعيد عدد ١١ رئيس مدينة وحي الي منصب سكرتير عام مساعد ، والباقي قيادات جديدة.
رئيس الوزراء يزور مصابي معهد الأورام ويتفقد أعمال الترميم.. صور
تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل مبنى معهد الأورام الذي وقع أمامه الحادث الإرهابي أمس، ويتابع مدبولي أيضا بدء شركة المقاولون العرب أعمال الإصلاح.
ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء بزيارة المصابين من الحادث الإرهابى بمحيط المعهد.
فضيحة جديدة لـ الدوحة.. قطر تستخدم الريان البريطاني لدعم الإخوان والإرهابيين.. تفاصيل
كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية في تحقيق لها عن استخدام قطر لبنك الريان في بريطانيا لتقديم خدمات مالية لجهات ومنظمات إرهابية أو ذات أجندة دينية متطرفة في بريطانيا وغيرها من الدول.
بنك الريان تسيطر عليه السلطات القطرية بالكامل، ويقدم خدمات مالية لعدة منظمات بريطانية مرتبطة بإرهابيين، ومن بين عملاء البنك جمعية خيرية محظورة ومصنفة ككيان إرهابي في أمريكا ومجموعات تروج لدعاة متشددين ومسجد يديره أحد قادة حركة حماس.
انفجار معهد الأورام.. الحكومة: صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد ومثلها للمصاب بعجز كلي
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد فى انفجار معهد الأورام، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي، و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه مدة طويلة بالمستشفى، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة فى المستشفى.
صرف معاش شهري 1500 جنيه لشهداء ومصابي معهد الاورام.. فيديو
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي؛ إنه تقرر صرف 100 ألف جنيه لكل من المتوفى أو المصاب بعجز كلي؛ ومبلغ 50 ألف جنيه للمصابين بحادث معهد الأورام.
وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أنه سيتم تخصيص معاش دائم بمقدار 1500 جنيه بالإضافة إلي المعاش التأميني الخاص بالشهداء الذين راحوا ضحية الحادث الإرهابي.
التضامن: بنك ناصر تبرع بـ5 ملايين جنيه لصالح معهد الاورام
قدمت وزارة التضامن العزاء لأسر ضحايا انفجار معهد الأورام وقالت الوزارة، إن بنك ناصر الاجتماعي تبرع بـ5 ملايين جنيه لصالح المعهد القومي للأورام.
جمعية الأورمان تتبرع بـ 10 ملايين جنيه لـ معهد الأورام
قدم محمود فؤاد نائب مدير جمعية الأورمان؛ التعازي إلى الشعب المصري في ضحايا حادث انفجار معهد الأورام.
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أنه تم تخصيص مبلغ مالي 10 ملايين جنيه للاحتياجات العاجلة لمعهد الأورام؛ وإعادة ترميمه مرة اخري؛ مرددا: « إحنا عندنا مستشفي أورام في أسوان نقدر نستقبل فيها كل المرضى اللي كانوا في المعهد».
أول سبتمبر.. إضافة 5 ملايين طفل على بطاقات التموين
قال الدكتور عمرو مدكور؛ مستشار وزير التموين لنظم المعلومات؛ إنه سيتم اضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين؛ في بداية شهر سبتمبر؛ موضحا أن الوزارة متوقفة منذ 10 سنوات عن اضافة المواليد.
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أن المتقدمين بالإضافة إلى البطاقات التموينية حوالي 5 ملايين؛ موضحا أن الأولوية في الإضافة للأكثر فقرا؛ بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة.
التموين: التراجع عن حذف 60% من بطاقات التموين بعد التظلم
قال الدكتور عمرو مدكور؛ مستشار وزير التموين لنظم المعلومات؛ إن الوزارة في مرحلة القادرين وغير مستحقي الدعم من بطاقات التموين؛ موضحا أن المراحل السابقة كانت تستهدف رب الأسرة ثم نستهدف الآن غير مستحق من الموجودين على البطاقة.
حركة تنقلات المحليات.. تغيير أكثر من 70 قيادة محلية في 25 محافظة
علم موقع "صدي البلد " أن حركة التنقلات لقيادات الإدارة المحلية التي ستعلن خلال الساعات القادمة، ستشمل أكثر من 70 قيادة في 25 محافظة .
وأكدت مصادر بوزارة التنمية المحلية، أنه سيتم تصعيد عدد ٣ سكرتير عام مساعد الي سكرتير عام، وتصعيد عدد ١١ رئيس مدينة وحي الي منصب سكرتير عام مساعد ، والباقي قيادات جديدة.
رئيس الوزراء يزور مصابي معهد الأورام ويتفقد أعمال الترميم.. صور
تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل مبنى معهد الأورام الذي وقع أمامه الحادث الإرهابي أمس، ويتابع مدبولي أيضا بدء شركة المقاولون العرب أعمال الإصلاح.
ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء بزيارة المصابين من الحادث الإرهابى بمحيط المعهد.
فضيحة جديدة لـ الدوحة.. قطر تستخدم الريان البريطاني لدعم الإخوان والإرهابيين.. تفاصيل
كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية في تحقيق لها عن استخدام قطر لبنك الريان في بريطانيا لتقديم خدمات مالية لجهات ومنظمات إرهابية أو ذات أجندة دينية متطرفة في بريطانيا وغيرها من الدول.
بنك الريان تسيطر عليه السلطات القطرية بالكامل، ويقدم خدمات مالية لعدة منظمات بريطانية مرتبطة بإرهابيين، ومن بين عملاء البنك جمعية خيرية محظورة ومصنفة ككيان إرهابي في أمريكا ومجموعات تروج لدعاة متشددين ومسجد يديره أحد قادة حركة حماس.