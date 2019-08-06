اهم الاخبار.. حركة المحليات.. اخر تطورات انفجار معهد الاورام.. اضافة مواليد جدد لبطاقة التموين

12 شرطا.. التموين تعلن معايير المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين.. برلمانيون: إجراءات تخفف من أعباء الموازنة.. مطالب باستبعاد من يتقاضى أكثر من 10 آلاف جنيه شهريًا