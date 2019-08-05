ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صرف معاش شهري 1500 جنيه لشهداء ومصابي معهد الاورام.. فيديو

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:25 م
سيارة تفجير معهد
سيارة تفجير معهد الأورام
عبد الخالق صلاح
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي؛ إنه تقرر صرف 100 ألف جنيه لكل من المتوفى أو المصاب بعجز كلي؛ ومبلغ 50 ألف جنيه للمصابين بحادث معهد الأورام.

وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أنه سيتم تخصيص معاش دائم بمقدار 1500 جنيه بالإضافة إلي المعاش التأميني الخاص بالشهداء الذين راحوا ضحية الحادث الإرهابي.

وأعلنت ؛ أنه سوف يتم التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه من بنك ناصر الاجتماعي؛ ويضعها تحت تصرف معهد الأورام.

وأكدت ؛ أن رئيس مجلس الوزراء فور وقوع الحادث أمر بإعادة معهد الأورام كما كان عليه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد أبو العينين يتبرع بـ كل السيراميك اللازم لإعادة ترميم معهد الأورام

ترشيحاتنا

المشرف على المقاولون العرب: أحمد علي ضحك علينا وكان بينيمنا.. فيديو

طريقة عمل دبابيس الفراخ بدبس الرمان

5 أجانب مرشحون لتدريب الزمالك والحسم قبل مباراة ديكاداها.. تعرف عليهم

8 نجوم يغيبون عن بيراميدز فى مباراة الاهلى بـ الكأس.. تعرف عليهم

أحمر وأصفر.. تغير لون السماء يشعل السوشيال ميديا ويثير دهشة المواطنين.. شاهد

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة التفاوض مع الأهلي لـ ضم وليد أزارو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يزور مصابي معهد الأورام ويتفقد أعمال الترميم.. صور

في ذكرى وفاتها الـ 57.. سبب ظهور مارلين مونرو عارية وقصة انتحارها.. صور

طريقة عمل دبابيس الفراخ بدبس الرمان