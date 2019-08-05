صرف معاش شهري 1500 جنيه لشهداء ومصابي معهد الاورام.. فيديو

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي؛ إنه تقرر صرف 100 ألف جنيه لكل من المتوفى أو المصاب بعجز كلي؛ ومبلغ 50 ألف جنيه للمصابين بحادث معهد الأورام.



وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أنه سيتم تخصيص معاش دائم بمقدار 1500 جنيه بالإضافة إلي المعاش التأميني الخاص بالشهداء الذين راحوا ضحية الحادث الإرهابي.



وأعلنت ؛ أنه سوف يتم التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه من بنك ناصر الاجتماعي؛ ويضعها تحت تصرف معهد الأورام.



وأكدت ؛ أن رئيس مجلس الوزراء فور وقوع الحادث أمر بإعادة معهد الأورام كما كان عليه.