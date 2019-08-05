حركة تنقلات المحليات.. تغيير أكثر من 70 قيادة محلية في 25 محافظة

علم موقع "صدي البلد " أن حركة التنقلات لقيادات الإدارة المحلية التي ستعلن خلال الساعات القادمة، ستشمل أكثر من 70 قيادة في 25 محافظة .



وأكدت مصادر بوزارة التنمية المحلية، أنه سيتم تصعيد عدد ٣ سكرتير عام مساعد الي سكرتير عام، وتصعيد عدد ١١ رئيس مدينة وحي الي منصب سكرتير عام مساعد ، والباقي قيادات جديدة.



واوضحت المصادر ان التنمية المحلية، يعكف علي إجراء الحركة والإعداد لها منذ اكثر من شهرين ، يقوم بإجراء تقييم ومتابعة لأداء كل القيادات المحلية من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين و رؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات لتصعيد المتميز منهم ومحاسبة المقصرين بما يساعد في دفع عجلة التنمية علي أرض المحافظات والحصول على رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم .



وأضافت المصادر أن حركة تنقلات المحليات تتضمن الدفع بعدد من القيادات الشابة من المتميزين في العمل المحلي والتي تستطيع تنفيذ المهام المطلوبة خلال الفترة القادمة من التجرد والتفاني في العمل والتواجد بين المواطنين في الشارع بصورة مستمرة وسرعة الاستماع لمشاكلهم والعمل علي ايجاد الحلول لها .



كشفت المصادر عن نقل عدد من رؤساء المدن والأحياء إلي مواقع أخري بنفس المحافظة التي يعملون بها ومحافظات آخري ، بالإضافة إلي نقل بعض القيادات المحلية إلي وظائف إدارية غير قيادية .



جدير بالذكر تصدر حركات تنقلات قيادات الإدارة المحلية مرتين في العام الأولي في شهر فبراير والأخرى في شهر أغسطس من كل عام لضمان تحقيق الإستقرار في منظومة القيادات وإعطاء فرصة للقيادات للتقييم .