تعليق مؤثر من زينة عن شهداء انفجار معهد الاورام الإرهابي

View this post on Instagram

عاجزة قدام نظرة الرعب اللي اقوي من مرض السرطان نفسه اللي في عين الست دي 💔خوفها اللي بيزيد علي ضناها في المرض جالها خوف اقوي من المرض نفسه ...حسبي الله ونعم الوكيل الواحد عنده كم وجع ومرراه غير طبيعية وعجز من نظرة الام اللي ربنا العالم بقلبها واللي فيه 💔 وفي كام أم زيها وفي كام قلب محروق علي ضناه مش مكفيهم وجع قلب كل أم علي ضناها من مرض مابيرحمش وسهر ودعاء ووجع لا كمان يحرموهم من حس عيالهم في الدنيا ...انت القادر الحكيم المقتدر المنتقم ... يااااارب انتقم من كل ظالم ارهابي قتل وأتسبب في موت أطفال مرضي غلابة ووجع قلوب امهاتهم ياريت كلنا وانا اولكم نحاول نتبرع وربنا يقدر الجميع يمكن نقدر ننقذ اللي باقي وربنا يقدرنا جميعا #حداد_علي_اطفال_مصر_المرضي الحداد المرة دي صعب اوووووي #مصر_قويه_بولادها_وجيشها #حسبي_الله_ونعم_الوكيل #اطفال_مرضي_يا_كفره