تعليق مؤثر من زينة عن شهداء انفجار معهد الاورام الإرهابي

نشر الفنانة زينة، تعليقا مؤثرًا عبر حسابها على إنستجرام، تنعى فيه شهداء الحادث الإرهابى الذى وقع في محيط معهد الاورام.ونشرت الفنانة زينة، صورة لأحد ضحايا حادث معهد الأورام الإرهابي، وعلقت عليها: "‏عاجزة قدام نظرة الرعب اللي اقوى من مرض السرطان نفسه اللي في عين الست دي، خوفها اللي بيزيد علي ضناها في المرض جالها خوف أقوى من المرض نفسه ...حسبي الله ونعم الوكيل".وواصلت الفنانة زينة،: "الواحد عنده كمّ وجع ومرارة غير طبيعية وعجز من نظرة الام اللي ربنا العالم بقلبها واللي فيه 💔 وفي كام أم زيها وفي كام قلب محروقعلىي ضناه مش مكفيهم وجع قلب كل أمعلىي ضناها من مرض ما بيرحمش وسهر ودعاء ووجع لا كمان يحرموهم من حس عيالهم في الدنيا ...انت القادر الحكيم المقتدر المنتقم".واختتمت الفنانة زينة: "يااااارب انتقم من كل ظالم ارهابي قتل وأتسبب في موت أطفال مرضي غلابة ووجع قلوب امهاتهم .. ياريت كلنا وانا اولكم نحاول نتبرع وربنا يقدر الجميع يمكن نقدر ننقذ اللي باقي وربنا يقدرنا جميعا .. #حداد_علي_اطفال_مصر_المرضي .. الحداد المرة دي صعب اوووووي".وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، نتج عن اصطدام سيارة تحمل متفجرات بعدة سيارات أخرى، في شارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.