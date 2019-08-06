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فن

أحمد إبراهيم يوجه رسالة الى أولاده من زوجته الأولى .. فيديو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:56 م
أحمد إبراهيم وانغام
أحمد إبراهيم وانغام
أحمد إبراهيم
وجه الملحن أحمد إبراهيم رسالة إلى أولاده من زوجته الأولى مؤكدا أنهم أهم شيء فى حياته ولا يمكن أن يتخلى عنهم أبدا.

وقال أحمد إبراهيم خلال استضافته فى برنامج "عرب وود": أولادى أهم نعمة من ربنا وهما يعلمون هذا الأمر جيدا وعندما يكبرون سيعلمون إلى أي مدى تحاملت على نفسي من أجلهم.

وكان أحمد إبراهيم أثار جدلا واسعا بعد اعلانه الزواج من الفنانة انغام حيث دفع ذلك الزوجة طلب الطلاق منه.

كما تسببت هذه الزيجة فى قطع العلاقات بين انغام واصالة التي كانت إحدى الصديقات المقربات لأنغام حيث تربط أصالة وزوجة أحمد إبراهيم الأولى صلة قرابة وهو الأمر الذى رأته أصالة نوعا من الخيانة من جانب أنغام.



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