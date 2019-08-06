شاهد... أحدث صور لـ لقاء الخميسي.. والجماهير: انتي جميلة من يومك

نشرت الفنانة لقاء الخميسى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام "وظهر لقاء الخميسى وهى مرتديا نظارة إكسسوارا فى رقبتهاوحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :منورة الدنيا يا احلا لقاء ــ قلبى والله ـــ العسل اللي بموت فيها ــ انتي جميله من يومك اصلايذكر أن لقاء الخميسى شاركت فى مسلسل " أبواب الشك " والذى يعد آخر عمل لها؛ حيث شاركها فى التمثيل الفنان خالد سليم وأحمد صلاح حسنى وجيهان خليل.