شاهد... أحدث صور لـ لقاء الخميسي.. والجماهير: انتي جميلة من يومك

نشرت الفنانة لقاء الخميسى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام "
وظهر لقاء الخميسى وهى مرتديا نظارة إكسسوارا فى رقبتها
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
منورة الدنيا يا احلا لقاء ــ قلبى والله ـــ العسل اللي بموت فيها ــ انتي جميله من يومك اصلا
يذكر أن لقاء الخميسى شاركت فى مسلسل " أبواب الشك " والذى يعد آخر عمل لها؛ حيث شاركها فى التمثيل الفنان خالد سليم وأحمد صلاح حسنى وجيهان خليل.
وظهر لقاء الخميسى وهى مرتديا نظارة إكسسوارا فى رقبتها
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
منورة الدنيا يا احلا لقاء ــ قلبى والله ـــ العسل اللي بموت فيها ــ انتي جميله من يومك اصلا
يذكر أن لقاء الخميسى شاركت فى مسلسل " أبواب الشك " والذى يعد آخر عمل لها؛ حيث شاركها فى التمثيل الفنان خالد سليم وأحمد صلاح حسنى وجيهان خليل.