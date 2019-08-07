ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف إكرامي: فضلت الأهلي عن المشاركة في كأس العالم.. فيديو

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:51 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
محمد رشاد
كشف شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي، عن تفضيله لمستقبله مع القلعة الحمراء عن ضمانه للمشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم.

وقال شريف إكرامي لقناة "أون سبورت": "بدأت موسم 2017/ 2018 على مقاعد البدلاء وجاءت فترة الانتقالات الشتوية وأنا بديل وكنت أريد المشاركة في المونديال، في هذه الفترة كنت أفكر أن أرحل عن الأهلي على سبيل الإعارة للحصول على فرصة للمشاركة والانضمام لمنتخب مصر استعدادًا لكأس العالم".

وأكمل شريف إكرامي "لكني بعدها قررت أن أجدد تعاقدي مع الأهلي واستمر مع الفريق حتى إذا كنت سأجلس بديلاً، وهذا الأمر سيضيع علي فرصة الانضمام لقائمة المنتخب في المونديال ، قراري جاء لأن الأهلي هو بيتي والمكان الذي سأكمل به مستقبلي حتى بعد اعتزال كرة القدم".

واختتم شريف إكرامي تصريحاته "وبعد ذلك تعرض أحمد الشناوي حارس الزمالك وقتها للإصابة واختارني الجهاز الفني للمنتخب للقائمة المشاركة في كأس العالم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إكرامي لـ محمد فضل: مبروك نجاح تنظيم بطولة الأمم الأفريقية بشكل رائع

شريف إكرامي يكشف موقفه من الرحيل عن الأهلي ..فيديو

ترشيحاتنا

عبير فؤاد تكشف حقيقة الأبراج الفلكية الجديدة

أول ظهور لـ عواد وبن شرقى.. طارق يحيى يعلن تشكيل الزمالك في ودية المتحدة للإسكان

مشهد يحبس الأنفاس.. شاب ينقذ طفلا من موت محقق.. فيديو

تشييع جنازة 11 من شهداء معهد الأورام في قرية ميت حبيب بـ الغربية.. والأهالي يرددون هتافات ضد الإرهاب.. فيديو وصور

حقيقة رحيل لاسارتي عن الأهلي والعودة لـ الدوري التشيلي

تعرف على كل مايخص دعوى صحة التوقيع والغرض منها

خاص.. أول تعليق من المقاولون العرب على حديث مرتضى منصور وصورة سيد عبدالحفيظ.. فيديو

وائل جمعة: قدمت لـ الخطيب فكرة تليق بمكانة الأهلي وسيتم تنفيذها.. فيديو

بعد شراء النادي.. تركي آل الشيخ يعلن أولى صفقات ألميريا الإسباني.. صور

مباراة الأهلي واطلع برة فى دوري أبطال أفريقيا تذاع على هذه القناة

حقيقة رحيل لاسارتي عن الأهلي والعودة لـ الدوري التشيلي

اخبار الرياضة.. الأهلي يوافق على رحيل زكريا.. حلم الزمالك في مونديال الأندية يتبخر.. الأهلي واطلع بره تذاع على هذه القناة

سموحة يحرم الأهلي من صفقة الموسم

خاص.. أول رد من المقاولون العرب على مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر وسبب تعثرها.. فيديو

قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الزمالك وبطل الصومال في دوري أبطال أفريقيا .. تعرف عليها

عموري يبحث عن نادي .. من أحلام مانشستر سيتي إلى مستقبل مجهول

شاهد.. ظهور عمرو وردة في مدرجات باوك اليوناني

شريف إكرامي يكشف عن فشله في اختبارات النادي الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار

علاج الامساك في المنزل .. أطعمة ومشروبات وأدوية للعلاج في غمضة عين