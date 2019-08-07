شريف إكرامي: فضلت الأهلي عن المشاركة في كأس العالم.. فيديو

كشف شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي، عن تفضيله لمستقبله مع القلعة الحمراء عن ضمانه للمشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم.





وقال شريف إكرامي لقناة "أون سبورت": "بدأت موسم 2017/ 2018 على مقاعد البدلاء وجاءت فترة الانتقالات الشتوية وأنا بديل وكنت أريد المشاركة في المونديال، في هذه الفترة كنت أفكر أن أرحل عن الأهلي على سبيل الإعارة للحصول على فرصة للمشاركة والانضمام لمنتخب مصر استعدادًا لكأس العالم".





وأكمل شريف إكرامي "لكني بعدها قررت أن أجدد تعاقدي مع الأهلي واستمر مع الفريق حتى إذا كنت سأجلس بديلاً، وهذا الأمر سيضيع علي فرصة الانضمام لقائمة المنتخب في المونديال ، قراري جاء لأن الأهلي هو بيتي والمكان الذي سأكمل به مستقبلي حتى بعد اعتزال كرة القدم".



