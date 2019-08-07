بالأسماء .. أوائل كليات جامعة الأزهر يتسلمون عملهم معيدين بعد سنوات انتظار

تسلم عدد من الأوائل بكليات جامعة الأزهر دفعات 2011-2012-2013، العمل كمعيدين بعدما وقع على قرار تعيينهم الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر.



وشملت قائمة الكليات التى استلم فيها الطلاب الأوائل عملهم كمعيدين بها، كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات القاهرة 13 معيدة، وكلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بنى سويف( اسماء جمال - ايمان محمد - زينب سرى - منى احمد - هاجر ذكرى - سمر محمد خميس - هدير جلال - اسماء رجب ).



كما تم التوقيع على استلام الأوائل عملهم في كلية طب الاسنان بنات القاهرة ( ايه السيد ناصف ) وكلية الدراسات الاسلامية بنات الخانكة ( عائشة محمد - اسماء صبحى - اسماء رمضان ) وكلية الاقتصاد المنزلى طنطا ( مروى مبروك ابو اليزيد ).



كما شملت القائمة، كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنت القرين ( سمر عبد الله عبد الرحمن ) وكليه الدعوة بنين القاهرة، وكلية الشريعة والقانون القاهرة ( احمد عبد المرضى - محمود سعيد ) وكلية الشريعة والقانون اسيوط.