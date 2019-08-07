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توقعات بإعلان زواج كايلي جينر من ترافيس سكووت في عيد ميلادها الـ22.. صور

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:11 م
كايلي جينر و ترافيس
كايلي جينر و ترافيس سكووت
شروق ابراهيم
حصلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على صور حصرية كشفت عن اصطحاب نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر لفستان زفاف وبدلة توكسيدو أثناء استقلالها طائرتها الخاصة مع حبيبها مغني الراب ترافيس سكووت حيث يتوجهان إلى إايطاليا من أجل الاحتفال بعيد ميلادها الـ 22.

وظهر في الصور العاملون وهم يحملون فستان زفاف أبيض لكي يضعوه في الطائرة، التي سافر على متنها أيضا كريس جينر، والدة كايلي، وابنتها ستورمي، وصوفي ريتشر وسكووت ديسيك.

وكانت هناك أنباء ترددت عن أن كايلي جينر تخطط للزواج من ترافيس سكووت بعد مرور عام ونصف على انجاب طفلتهما ستورمي، لتزداد التوقعات حول الاحتفال بزواجها خلال الاحتفال بعيد ميلادها الـ 22 على متن يخت فاخر بأحد الشواطئ الإيطالية.

وصنفت كايلي جينر بالمليارديرة الأصغر في العالم وفقا لتقدير مجلة "فوربس" الأمريكية بثروة تصل لـ900 مليون دولار أمريكي بعد إطلاقها مجموعة مستحضرات تجميل تحمل اسمها.
توقعات بإعلان زواج كايلي جينر من ترافيس سكووت في عيد ميلادها الـ22.. صور
توقعات بإعلان زواج كايلي جينر من ترافيس سكووت في عيد ميلادها الـ22.. صور
توقعات بإعلان زواج كايلي جينر من ترافيس سكووت في عيد ميلادها الـ22.. صور
توقعات بإعلان زواج كايلي جينر من ترافيس سكووت في عيد ميلادها الـ22.. صور
توقعات بإعلان زواج كايلي جينر من ترافيس سكووت في عيد ميلادها الـ22.. صور

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توقعات بإعلان زواج كايلي جينر من ترافيس سكووت في عيد ميلادها الـ22.. صور

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