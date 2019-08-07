تنفيذ 34 قرار إزالة لحالات تعد على أملاك الري والصرف الزراعي بساحل سليم

شنت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات الشرطة والوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بتوجيهات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط حملة مكثفة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن الموجة الثالثة عشر من موجات الإزالات والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية الحفاظ على كافة حقوق الدولة المصرية واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحماية الأملاك العامة والأراضي الزراعية.





وقال محافظ أسيوط أن الحملة أسفرت عن إزالة 34 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمركز ساحل سليم واسترداد أراضي بمسطح 2141 مترا مربعا وتسليمها لجهات الولاية وذلك في إطار خطة الحكومة للحفاظ على كافة الأراضي أملاك الدولة والزراعية.





وأكد المحافظ أن التعدى على الأراضي المملوكة للدولة والأراضى الزراعية مرفوض تمامًا وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظًا على حق الدولة الذي هو حق الشعب والأجيال القادمة لافتًا أن هناك متابعة مستمرة للموقف أولًا بأول مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



