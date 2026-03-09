فوضى عارمة في مطار بن جوريون.. مسافرون يمنعون من الصعود للطائرات في اللحظة الأخيرة

اندلعت فوضى في مطار بن جوريون بتل أبيب في وقت سابق من اليوم، عندما فقد مسافرون يحملون تذاكر مغادرة أعصابهم بعد اكتشافهم في اللحظة الأخيرة أنهم ممنوعون من الصعود إلى الطائرة، وفقًا لما أفادت به القناة 12.

واضطرت شرطة الاحتلال للتدخل عند مكاتب تسجيل الوصول في المطار للسيطرة على المسافرين الغاضبين الذين تشاجروا مع موظفي شركة الطيران على المقاعد.

ويُقال إن سبب هذا الارتباك هو إبلاغ وزارة النقل شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" ليلة أمس برفع عدد الركاب المسموح به على بعض الرحلات المغادرة إلى 200 راكب بدلاً من 100 راكب لكل طائرة وبحلول صباح اليوم، يُقال إن وزارة النقل عادت إلى 100 راكب لكل طائرة مغادرة.