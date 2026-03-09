مخاوف أمنية بسبب حرب إيران تؤجل مؤتمر النقل الذكي في إسرائيل

دفعت تداعيات الحرب مع إيران وتصاعد المخاوف الأمنية إسرائيل إلى تأجيل المؤتمر الدولي للنقل الذكي الذي كان من المقرر عقده لاحقا هذا الشهر، إلى مايو المقبل.

وذكرت صحيفة جلوبس الاسرائيلية أنه كان من المنتظر أن يستضيف الحدث عددا من أبرز قادة التكنولوجيا وصناعة السيارات عالميا، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، الذي كان قد أكد - في وقت سابق - مشاركته في المؤتمر خلال محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقا للمنظمين، سيبقى البرنامج والمتحدثون والشكل العام للمؤتمر كما هو مخطط له.

وفي الوقت نفسه، نقلت الصحيفة عن وزارة المالية الإسرائيلية بأن العجز المالي لإسرائيل بلغ 101 مليار شيكل في الأشهر الـ 12 المنتهية، في نهاية فبراير 2026.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأرقام لا تعكس العجز المالي بعد الحربَ في إيران التي بدأت في آخر يوم من شهر فبراير.

وأضافت أنه من المتوقع أن يؤدي الإنفاق الحربي وانخفاض النشاط الاقتصادي إلى زيادة العجز في التحديث القادم الذي ستنشره وزارة المالية في أبريل المقبل.

ووفق أرقام المالية الإسرائيلية، بلغ الإنفاق الحكومي في الشهر الماضي 50 مليار شيكل، بزيادة قدرها 4.5 مليار شيكل عن شهر فبراير 2025.

وأشارت سلطة الضرائب الإسرائيلية إلى أن إيرادات الدولة الضريبية ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 21% مقارنة بشهر فبراير 2025.

وأوضحت السلطة أن "الزيادة في إيرادات الضرائب المباشرة تعود إلى زيادة جميع الاستقطاعات وارتفاع حاد في إيرادات ضريبة الدخل للعاملين لحسابهم الخاص".

وأضافت: "يُعزى جزء كبير من الزيادة في إيرادات الضرائب غير المباشرة إلى ارتفاع صافي إيرادات ضريبة القيمة المضافة، والذي يبدو أنه ناتج عن انخفاض الاستهلاك نسبيا في يناير 2025 بعد زيادة الاستهلاك في نهاية عام 2024 عشية رفع معدل ضريبة القيمة المضافة.