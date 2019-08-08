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القومي للمرأة يشارك في المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:57 ص
صدى البلد
أمل مجدى
شارك المجلس القومي للمرأة في المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان "أثر الإحتلال والنزاعات المسلحة علي حقوق الانسان لا سيما حقوق النساء والاطفال" ، والذي نظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،علي مدار يومي 28 و29 يوليو 2019 بمقر الجامعة.

تناولت جلسات اليوم الأول بالمؤتمر الأطر الدولية والإقليمية لحماية النساء، وأثر الإحتلال علي حياة النساء والاطفال، وأثر النزاعات المسلحة علي الفئات الهشة.

وتناولت جلسات اليوم الثاني تبني نهج متكامل لحماية النساء والأطفال وتشجيع وصول الضحايا الي العدالة والمساءلة، تلي الجلسة تنظيم مجموعات عمل تناولت القضايا والموضوعات متنوعة ، حيث ركزت مجموعة العمل الأولي والثانية واللاتى شارك فيهما المجلس علي فلسطين وسبل تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الانسان، و علي سبل تخفيف أثر النزاعات المسلحة علي المجاميع الهشة، فيما ركزت المجموعة الثالثة علي سبل تعزيز الحماية، والمجموعة الرابعة علي الخروج بتوصيات لمرحلة ما بعد النزاع .

وقد أختتم المؤتمر باصدار مجموعة من التوصيات ذات الصلة بالتدابير اللازمة لحماية النساء والأطفال أثناء وبعد النزاع.
القومي للمرأة يشارك في المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان
القومي للمرأة يشارك في المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان

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