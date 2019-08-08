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رياضة

بني سويف يقدم لاعبيه الجدد وحسن موسى المدير الفني.. الليلة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:14 م
بني سويف
بني سويف
مالك خالد
ينظم نادي بني سويف برئاسة على محمد سليم، فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا من أجل تقديم صفقاته الجديدة التي تعاقد معها لدعم صفوفه بالممتاز "ب"، بالإضافة لتقديم الجهاز الفني للفريق.

وقال محمد الواضح عضو مجلس إدارة بني سويف إن المؤتمر سيشهد تقديم الصفقات التي تم إبرامها خلال الأيام الماضية وعددهم 12 لاعبا وهم "محمود الحضري وكريم محفوظ حراس المرمي، مصطفي بلية المعار من صفوف بلدية المحلة، وكريم سالم ومحمد السيد ميخا المعارين من صفوف نادي مصر، ومحمود مكي صانع ألعاب طنطا، وهارون اسماعيل مدافع الترسانة، وأحمد الامور مدافع أسوان، وحسام البدري ظهير أيسر بورتو، ومحمود بكري جناح الفيوم، وأحمد عبدالرازق جناح تحرير أسوان، وكمال البدوي ظهير أيمن سوهاج".

وأضاف محمد الواضح أن المؤتمر سيشهد أيضا تقديم أفراد الجهاز الفني الذى يقود الفريق هذا الموسم بعد التعاقد مع حسن موسى مديرا فنيا، وأبو المجد مصطفي مدربا عاما، برفقة أبناء النادي أسامة عبدالعزيز المدرب المساعد، وسيد شلبي المدير الإداري، وباقي أعضاء الجهاز الإداري والطبي.

ورغم إعلان بني سويف صفقاته خلال الأيام الماضية، لكن حرص مسؤوليه على إعلان الصفقات فى مؤتمر صحفي، ليكون وسيلة جديدة للنادي خلال السنوات المقبلة للإعلان عن مدربيه ولاعبيه.

وأشار محمد الواضح إلى أن المؤتمر سيشهد أيضا الرد على أسئلة الصحفيين والإعلاميين الذين سيحضرون هذا المؤتمر بمنتجع الأسيوطي سبورت مساء اليوم.

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