رئيس القطاع الطبى بـ الأعلى للجامعات يكشف حقيقة تسبب الشاى بلبن بالأورام.. حذر من مسببات السرطان.. وكشف عن سر هروب الأطباء للخارج.. فيديو

وزير التعليم العالى الاسبق، الدكتور حسين خالد، ورئيس القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات يجيب:

هل الشاي باللبن يصيب بالسرطان

يكشف سر هروب الأطباء للخارج

يوضح ظهور تخصصات طبية جديدة في مصر

يحذر من مسببات الإصابة بالأورام



أضرار الشاى بلبن

تسرب الأطباء للخارج

دخول تخصصات جديدة

مسببات الأورام

كشف الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى الأسبق رئيس القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدى، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، حقيقة تسبب كوب الشاى باللبن، بالإصابة بالأورام، مؤكدًا أنه لا أساس من الصحة لكل ما يتم تداوله بين الأشخاص، كما كشف سر هروب الأطباء للخارج، وظهور تخصصات طبية جديدة في مصر.قال الدكتور حسين خالد، إن ما تردد عن تسبب كوب الشاى باللبن في الإصابة بالأورام، لا أساس من الصحة لكل ما يتم تداوله بين الأشخاص، مضيفا أنه يجب تناول المشروبات باعتدال، مع عدم الإفراط فى شرب المنبهات بصفة عامة.ونصح وزير التعليم العالى الاسبق، المواطنين بعدم الانسياق وراء كل ما يكتب على وسائل التواصل الاجتماعى، خاصة فى الأمور الطبية.وأردف وزير التعليم العالى الأسبق، أنه يجب اللجوء للمتخصصين، خاصة فى الأمور الصحية، والتى تمس صحة المواطن المصرى.وقال حسين خالد إنه يجب التوازن في أعداد الخريجين بين الكليات العملية والكليات النظرية، مؤكدًا أنه لن يوجد أي تطور في المجتمع إلا عندما يكون هناك توازن.وأضاف وزير التعليم العالي الأسبق، أنه من المفترض أن تتغير نظرة المجتمع لكليات القمة، لأن الوضع تغير عما كان منذ 60 عامًا.وأوضح أن قطاع الطب مازال يحتاج لأطباء في التخصصات المختلفة، ولكن تعويض النقص لن يتم من خلال زيادة أعداد الطلبة الجدد الملتحقين بكليات الطب، مؤكدًا أنه يجب أن يتم منع تسرب الأطباء المصريين للخارج.وأكد أن "مصر ليس بها قلة خريجين ولكن لدينا مشكلة في تسرب الخريجين"، موضحًا أن الطبيب المصري مازال مطلوبا بالخارج جدًا لأن مستواه عال ومتميز.وأشار إلى أن الطبيب المصرى يتسرب للخارج بسبب قلة الدخل وعدم تواجد تعليم مستمر، بالإضافة إلى الظروف المحيطة به من حيث المستشفى المتواجد به، وطريقة الأداء، لافتا إلى أن كليات الطب الحالية لا تتحمل أعدادًا زائدة عما يوجد بها.في السياق ذاته، قال وزير التعليم العالى الأسبق، إن كليات الطب الحكومية يتخرج فيها أطباء على أعلى مستوى من خريجي الأطباء من الكليات الخاصة.أكد الدكتور حسين خالد أنه يشجع إنشاء كليات طب حكومية أهلية لأنها لا تهدف للربح ولكن مصروفاتها يتم تخصيصها لخدمة الكلية، لافتًا إلى أن خريجى كليات الطب الحكومية يكون مستواهم أفضل من خريجى الكليات الخاصة.وقال وزير التعليم العالى الأسبق، إن دراسة الطب أصبحت 5 سنوات، بالإضافة إلى سنتين امتياز والتى يتم فيها تدريب الأطباء.وأضاف حسين خالد أنه تمت زيادة الجرعات التدريبية من خلال تغيير شكل التعليم الطبى الجامعي، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ البورد المصرى لمساعدة الأطباء فى التخصص.وأوضح وزير التعليم العالى الأسبق أنه من المتوقع أن يشهد القطاع الطبى طفرة كبيرة فى الفترة القادمة، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستظهر فى مصر تخصصات طبية لم تكن موجودة من قبل.وأكد الدكتور حسين خالد أن نسب الإصابة بالأمراض فى مصر مثل نسب الإصابة فى الدول النامية، لافتًا إلى أن نسب الإصابة بالسرطان فى مصر أقل من الدول المتقدمة مثل أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية.وقال الدكتور حسين خالد إنه فى خلال العشرين عاما القادمة لو لم نتلافى مسببات الأورام ستكون نسب الإصابة بالأورام فى مصر أعلى من الدول المتقدمة.وأضاف أن نسب الإصابة بالأورام فى مصر فى عام 2011 كانت 110 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة كل عام، بينما فى عام 2018 وصل العدد إلى 128 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة كل عام، موضحًا وجود 128 ألف إصابة جديدة بالأورام كل عام.وأوضح الدكتور حسين خالد أن مسببات السرطان الأساسية منها التدخين بجميع أنواعها ونمط الغذاء وقلة الرياضة البدنية، وكثرة تناول الوجبات الجاهزة.