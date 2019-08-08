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فن

ملك الغجر: أحمد خالد صالح يروج لفيلم الفيل الأزرق 2

الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:07 م
احمد خالد صالح فيلم
احمد خالد صالح فيلم الفيل الازرق2
محمد بدران
روج الفنان أحمد خالد صالح لفيلم "الفيل الأزرق 2" الذى يشارك في بطولته مع النجم كريم عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

نشر أحمد خالد صالح صورة له من أحداث فيلم الفيل الأزرق 2 الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض وعلق قائلًا "ملك الغجر لا تخافوا لكن احذروا الفيل الازرق 2"

الفيل الأزرق 2 من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وبطولة النجمين كريم عبد العزيز، ونيللى كريم ، هند صبرى وشيرين رضا، وإياد نصار، و من إنتاج شركة "سينرجى".

الفيل الأزرق 2 تبدأ أحداثه بعد 5 سنوات من الجزء الأول، ويتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم"، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.
ملك الغجر: أحمد خالد صالح يروج لفيلم الفيل الأزرق 2

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