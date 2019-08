رضوى الشربيني بالفستان الأبيض ..تفاصيل مثيرة

شاركت الإعلامية والمذيعة رضوى الشربيني جمهورها بصورة جديدة لها ترتدي فيها فستان أبيض ونشرتها عبر حسابها على Instagram.



وكتبت رضوى الشربيني تعليقًا على الصورة قائلة :"لما تبقى لابس من تصميمك و فرحان"



يذكر أن رضوى الشربيني أعلنت عن تحقيق حلم حياتها بأن تصبح مصممة أزياء، بعد إطلاق خط أزياء جديد يحمل اسم "poupettetheboutique".



وارتدت رضوى الشربيني أول فستان فيه من تصميمها خلال ظهورها في برنامج MAKE UP FOR EVER Middle East، وأعلنت الأمر كاتبة عبر حسابها على Instagram: "اللهم لك الحمد والشكر يارب.. وأخيرا اقدر أقول أنا حققت حلم العمر وفرحانة وعايزه اشارككم فرحتى.. قولوا لى مبروك".