مصر تكشف تفاصيل القبض على منفذي هجوم معهد الأورام.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

الداخلية المصرية تكشف أسماء المتطورين في حادث معهد الأورام الإرهابي

التحالف العربي: اعتراض طائرة حوثية مسيّرة باتجاه أبها

الكويت تتسلم من العراق رفات أسرى ومفقودين كويتيين

ترمب: إيران تعاني أزمة مالية خطيرة



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وركزت صحيفة "الراي" على بيان وزارة الداخلية المصرية الذي كشف عن أسماء الإرهابيين المنفذين لحادث معهد الأورام الإرهابي، حيث أشار البيان إلى إجراءات الفحص والتحري، وجمع معلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني، أسفرت عن تحديد منفذ الحادث، إذ تبين أنه عضو حركة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وهو عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن، واسمه الحركي "معتصم"، هارب من أمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018، والمعروفة بـ"طلائع حسم".



وأعلنت الوزارة مصرع 15 شخصًا من خلية حسم الإرهابية بعد اختبائهم فى وكرين بمركز إطسا بالفيوم والشروق.



وقالت "الجريدة" إن نيابة أمن الدولة العليا أحالت 10 متهمين مصريين وليبيين على محكمة (امن الدولة العليا طوارئ) لاتهامهم بالتخابر مع تنظيم داعش وكتائب قوة الردع في ليبيا.



على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الوطن" بأن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قال إن قوات التحالف تمكنت مساء الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أبها.



وأفادت "القبس" بأن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، أجرى تغييرات واسعة شملت النواب العامين في 32 مجلسًا قضائيًا، حيث عين فريدة بن يحيى رئيسة جديدة لمجلس الدولة، وهو أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري، والجهاز المنظم لنشاط الجهات القضائية الإدارية.



وذكرت "الأنباء" أن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية، إلى خمسين مرشحًا حتى الآن، تزامنًا مع إعلان رئيس الوزراء يوسف الشاهد ترشحه رسميًا للرئاسة، فيما أعلنت الهيئة المستقلة العليا للانتخابات عن الإبقاء على 15 سبتمبر المقبل كموعد لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.



وقالت "القبس" إن حزب الأمة القومي السوداني أعلن عن ترحيبه بتوقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، معتبرا أن ذلك سيفتح الطريق لتشكيل المؤسسات الانتقالية.



وأبرزت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" تصريحات الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية، منصور التركي، التي أكد فيها اكتمال توافد الحجاج إلى مكة المكرمة، تمهيدًا لبدء الشعائر المقدسة، مضيفًا: "مهمة الجهات العاملة في الحج بدأت منذ وصول حجاج بيت الله الحرام للمملكة عبر المنافذ كافة".



وقالت "الوطن" إن الكويت تسلمت رفات أسرى ومفقودين كويتيين من السلطات العراقية تمهيدا لإجراء عمليات المطابقة ثم الاستعراف وتحديد هوياتها، مشيرةً إلى أن عملية التسليم تمت م عبر منفذ العبدلي الحدودي مع العراق بحضور مسؤولين معنيين من الجانبين الكويتي والعراقي، فيما وأكد رئيس وفد الكويت في اللجنة الثلاثية والفرعية الدوليتين مسؤول متابعة ملف الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية ربيع العدساني أن تسلم الكويت رفات أسرى ومفقودين كويتيين من السلطات العراقية لاستكمال عمليات المطابقة والاستعراف يأتي نتيجة لما أعلنه المختبر الكويتي سابقا بموجب عينات تم جلبها من الطب العدلي في بغداد وأعطت نتائج إيجابية.



دوليًا، أفادت "الراي" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن يران تعاني "أزمة مالية خطيرة" وإنها ترغب بشدة في فتح قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة، مضيفًا: "إيران أعطت إشارات متضاربة لجميع من يزعمون أنهم يمثلوننا بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".



وأكد أنه يعلم جيدا "وسائل ماكرون بيد أنه لا يمكن لأحد أن يتحدث باسم الولايات المتحدة إلا الولايات المتحدة نفسها وليس لأحد أن يمثلنا بأي شكل من الأشكال".