عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان: استصدار 98 قرارا وزاريا لاعتماد التصميم العمراني

صدى البلد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ساهم من أول يناير 2024 وحتى الآن، فى استصدار 98 قراراً وزارياً لاعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لمشروعات استثمارية (عمرانية، وخدمية)، ستقام على مساحة إجمالية 4232 فداناً بالمدن الجديدة، منها 19 مشروعاً بمدن الجيل الرابع، بمساحة 1557 فداناً.

 

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة يُعد حجر الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية بجميع المجالات بالمدن الجديدة، مؤكداً أن تلك المشروعات تدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وتوفر أنماطاً متنوعة من الوحدات السكنية وكذا الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

 

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه خلال شهر أبريل فقط، ورغم انخفاض عدد ساعات العمل بمناسبة شهر رمضان، وإجازة عيد الفطر، فإنه تم استصدار 29 قراراً وزارياً، بمساحة 1754 فداناً، منها 9 قرارات بالحزام الأخضر، بمساحة 27 فداناً، وقرار بالساحل الشمالي، بمساحة 128 فداناً، و4 قرارات بمدن الجيل الرابع، بمساحة 252 فداناً، إضافة إلى 15 قراراً بمدن مختلفة، بمساحة 1347 فداناً.

عاصم الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة الوحدات السكنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

الأهلي يوقع غرامة مالية على أفشة.. تفاصيل

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

حقيقة هروب مجدي أفشة من الأهلي

محمد فضل: أفشة أخطأ وهذا الأمر غير مقبول في الأهلي

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ سكان هذه المناطق

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الاحتلال يعترف بامتلاء سجونه بالمعتقلين الفلسطينيين

عودة المهجرين لشمال غزة .. مصدر رفيع المستوى يكشف تفاصيل جديدة عن المفاوضات

محمد فضل يكشف نقاط ضعف «الترجي» وحظوظ «الأهلي» للفوز بدوري أبطال أفريقيا

هل يتخلى ليفربول عن محمد صلاح بسعر 100 مليون جنيه إسترليني |فيديوجراف

انفوجراف.. مصر تبدأ إنشاء محطتي كهرباء بالطاقة الشمسية

الرئيس السيسي: كل عام والمصريون القدوة والمثل في التآخي والتعايش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وضعها في مأزق.. فستان شيرين عبدالوهاب يثير الجدل بالسوشيال ميديا لهذا السبب

مشروبات تخلصك من الأملاح بعد تناول الفسيخ مباشرة

أهم 7 نصائح لزيادة مدى بطارية سيارتك الكهربائية

كاش مايوه.. ناهد السباعي تثير الجدل من البحر

فيديو

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

روبي تخطف الأنظار بوزنها الزائد في أغنية الليلة حلوة .. تفاصيل

رنا سماحة : لم أتردد لحظة في غناء رباعيات مسلسل رحيل |خاص

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ