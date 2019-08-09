تعرف على تاريخ نوريتش سيتي المجهول قبل مواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي اليوم





جدير بالذكر أن نادي نوريتش سيتي الإنجليزي في نوريتش في نورفولك ، تأسس في 17 يونيو 1902 ، وينتمي لمدينة نورويتش الواقعة شرق انجلترا.



وخاض نورويتش سيتي أول بطولة دوري إنجليزي في الدرجة الممتازة في تاريخه عام 1972، ورغم حداثة عهده بالكرة المتقدمة، فإنه نجح بحمل لقب كأس الرابطة مرتين أعوام 1962 و1985.



ويعد مقدمي برامج الطبخ التلفزيونية ديليا سيمث وزوجها مايكل وين جونز المالكان الرئيسيان لنادي نورويتش سيتي، حيث ما زالا المالكين الرئيسيين لأغلبية الأسهم في النادي.



وحصد نوريتش اللقب بعد أن جمع 94 نقطة من 27 انتصارا و13 تعادلا و6 هزائم فقط، أكثر من حقق انتصارات وأقل من خسر وأفضل خط هجوم برصيد 93 هدفا ولكن دفاعه كان الثامن في ترتيب الأقوى ولكنه لم يؤثر على مسيرة الفريق من أجل الصعود والعودة .



مر فاركي ونوريتش بفترات عصيبة فبعد الموسم الماضي هاجمت جماهير الفريق سياسة الإدارة وهذا الموسم دخل الفريق في مناسبتين سلسلة من اللا انتصارات الأولى كانت في ديسمبر الماضي وظل الفريق لـ5 مبارايات بلا أي فوز والثنائية كانت في شهر أبريل لمدة أربعة مباريات انتهت كلها بالتعادل.



- تسمية الفريق بـ الكناري :

ويحمل نورويش سيتي لقب الكناري منذ زمن طويل، علمًا أن لقبه الأول كان يشبه لقب مانشستر سيتي، السيتزنز.



ويعود ذكر اسم الكناري كاسم لنادي نورويتش سيتي إلى عام 1905، عندما تحدث المدرب المعين حديثا آنذاك جون بومان إلى الصحافة قائلًا "أعرف أنهم موجودون، فلقد سمعت بالكناري".



ولا علاقة بين لقب الكناري وألوان النادي، لأنه حمل هذا الاسم منذ كان يرتدي اللون الأزرق، بل إن لون النادي هو الذي تأثر باللقب وليس العكس، حيث تم تغيير الألوان إلى الأصفر والأخضر بعد بدء كثير إطلاق لقب الكناري على نورويتش.



- نافس مرة وحيدة فى تاريخ علي اللقب الدوري الانجليزي :



شهد الموسم الأول في البريميرليج بنظامه الحديث مفاجأة كبرى كان بطلها نورويتش سيتي، الذي فرض منافسة قوية على كل من أستون فيلا ومانشستر يونايتد، علمًا أن الأخير توج باللقب في نهاية موسم 1992-1993.



فخلال ذلك الموسم وبعد 18 جولة كان نووريتش متصدرًا الدوري بفارق 8 نقاط عن أرقب منافسيه، واعتقد كثيرون بطريقه للفوز باللقب، لكن انهيارًا مفاجئًا حصل بعد هذه الجولة، فخسر الفريق 3 مباريات وتعادل مثلها، ليهدر 15 نقطة في 6 مباريات، ويتراجع للمركز الثالث.



حاول نورويتش استعادة توازنه بعد ذلك ،لكن أداء مانشستر يونايتد المميز مع السير اليكس فيرجسون منعه من أي فرصة للعودة، ليتوج الشياطين الحمر بلقب البريميرليج، والذي يعد أول لقب دوري يتوج به السير معهم.



- حقق أرقاما قياسية فى الهبوط للدرجة الاولي :



دخل نورويتش سيتي التاريخ من بابه الخلفي مع نهاية موسم 2015-2016، حيث انه باحتلاله المركز 19 وتأكد هبوطه، بات يحمل رقمًا قياسيًا مشتركًا مع كريستال بالاس، لكنه رقم سلبي.



فقد أصبح نورويتش أكثر فريق يهبط في تاريخ البريميرليج "النظام الحديث"، حيث هبط منذ انطلاقة المسمى الجديد 4 مرات، أعوام 1995 و2005و2014 و2016.



- شارك فى الدوريات الأوروبية :



لعب نورويتش سيتي في تاريخه كله مرة واحدة في أوروبا، وذلك موسم 1993-1994 وذلك في بطولة الدوري الأوروبي .



في تلك البطولة، كان نورويتش إحدى مفاجآتها الجميلة، حيث فاجأ العالم بالفوز على بايرن ميونخ في ملعبه 2-1، ليكون الفريق البريطاني الوحيد في التاريخ يهزم العملاق البافاري في ملعبه السابق، الملعب الأولمبي.



في لقاء العودة فرض نورويتش التعادل 1-1 على النادي الألماني، وصعد إلى الدور الثالث.



نورويتش وصل الدور الثالث، وخرج أمام إنتر ميلان بالخسارة مرتين 1-0، وهو الفريق الذي انتهى فائزًا في البطولة.



إنجازات الفريق عبر التاريخ :



لم يفز بالدوري الانجليزي تماما وحصل علي المركز الثالث عام 1992-1993 .

وصل لنهائي كأس الاتحاد الانجليزي 3 مرات أعوام 1959, 1989, 1992 وفشل فى تحقيق البطولة .

حقق لقب كأس رابطة المحترفين عامي 1962, 1985.

يواجه اليوم الجمعة فريق ليفربول الإنجليزي النادي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز نوريتش سيتي.