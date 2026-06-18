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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

‏وكالة الطاقة الذرية تعلن مشاركتها بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
محمود نوفل

أكدت ‏وكالة الطاقة الذرية مشاركتها بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا ، مشيرة إلى أن الاتصال مع إيران في أدنى مستوى له.

وقالت ‏الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان لها :  حان دورنا في صياغة خطوات ملموسة بعد مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران.

وشددت ‏وكالة الطاقة الذرية على أن الاتفاق بين أمريكا وإيران مهم جدا.

وكانت السلطات السويسرية منذ قليل؛ أفادت بأن الترتيبات جارية لاجتماع بين الولايات المتحدة وإيران غداً، الجمعة، في منتجع بورجنستوك.

يأتي ذلك بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مذكرة تفاهم.

بدورها؛ صرحت الحكومة السويسرية بأنه ومن المقرر عقد محادثات أولية بين الطرفين، مع عدم توفر معلومات حول جدول أعمال الاجتماع.

وذكرت الحكومة السويسرية أنه "حتى الآن، لا تزال الخطة تقضي بعقد اجتماع بين الجانبين الإيراني والأمريكي، إلى جانب الوسيطين باكستان وقطر ودول أخرى معنية، غدا في بورجنستوك لإجراء مفاوضات أولية حول تنفيذ الاتفاق

وكالة الطاقة الذرية الاتفاق بين أمريكا وإيران أمريكا وإيران إيران

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