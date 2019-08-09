ضبط 35 تاكسي مخالفا بمدينة الزقازيق

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضبط 35 سيارة أجرة (تاكسي) مخالفة بمدينة الزقازيق لعدم التزام سائقيها بفتح البنديره وتشغيل العداد والانتظار وتطبيق تعريفة الركوب المقررة واستغلال المواطنين.



وأضاف المحافظ أنه جاء ذلك خلال حملات تفتيشية مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة ( التاكسي) لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون على المخالفين .



وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات المفاجئة على المواقف العمومية وسيارات الأجرة (التاكسي – السرفيس ) وتحديدا خلال أيام إجازة العيد للتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، قائلًا لن نترك المواطن فريسه أمام جشع معدومي الضمير.



كان محافظ الشرقية، أصدر تعليمات لمدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق مع مدير إدارة المرور بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة ( التاكسي) بمدينة الزقازيق للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب المحددة والالتزام بفتح البنديره وتشغيل العداد والانتظار وعدم السماح باستغلال المواطنين.