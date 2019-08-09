مندوب روسيا بالأمم المتحدة: اللجنة الدستورية السورية قد تنعقد قريبا

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة جينادي جاتيلوف اليوم الجمعة إن بلاده تأمل في التوصل قريبا لاتفاق برعاية الأمم المتحدة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية الجديدة وفي أن تجتمع هذه اللجنة في جنيف في سبتمبر أيلول.



وقال جاتيلوف خلال إفادة صحفية في جنيف إنه يتوقع من مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسون إعلان الاتفاق على تشكيل اللجنة قريبا بعد إتمام المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة.



وعندما سئل إن كانت اللجنة ستنعقد بحلول نهاية العام، أجاب "ربما في وقت مبكر عن هذا، نأمل في سبتمبر".