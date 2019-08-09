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إضراب عمال المونديال.. هيومن رايتس ووتش تطالب قطر بإلغاء نظام الكفالة الاستغلالي

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:40 م
اضراب عمال في قطر
اضراب عمال في قطر
رحيم يسري
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن مئات العمال المهاجرين في قطر أضربوا هذا الأسبوع احتجاجًا على ظروف عمل سيئة وأجور غير مدفوعة ومتأخرة وتهديدات بتخفيض الأجور.

وأوضحت في تقريرها أنه على الرغم من إدخال بعض الإصلاحات العمالية على مدار العام الماضي، فقد فشلت السلطات القطرية في إلغاء نظام الكفالة الاستغلالي، الذي يزيد الانتهاكات ويمنح أصحاب العمل السلطة المفرطة على موظفيهم.

وتابعت: "لا يزال العمال المهاجرون محظورين بموجب القانون القطري من الانضمام إلى النقابات والمشاركة في الإضرابات".

من جانبها قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش بالإنابة: "العمال في قطر بدأوا الإضراب في دولة تحظره وتحظر الانضمام إلى النقابات، وعلى خلفية نظام عمالي يعرضهم لخطر الأذى والاستغلال. لن تنتهي الممارسات العمالية المسيئة التي تدفع العمال إلى هذه المخاطرة إلا عندما تفي الحكومة القطرية بوعدها بإلغاء نظام الكفالة".

وبحسب المنظمة الحقوقية فإن العمال الوافدون في قطر يخضعون لنظام عمل استغلالي يعرضهم لخطر العمل الجبري، إذ يحاصرهم في ظروف عمل تهدد حقوقهم في الأجور العادلة، والأجر الإضافي، والسكن اللائق، وحرية التنقل، والقدرة على اللجوء إلى العدالة.

ويقول عامل مهاجر بشركة قطرية، تقدم خدمات الصيانة والنظافة والسباكة وخدمات أخرى، لـ هيومن رايتس ووتش إنه، برفقة 800 إلى ألف موظف آخرين، رفض الذهاب إلى العمل في 5 أغسطس 2019، وأوضح الموظف أن تهديدات متكررة وصلتهم من الإدارة بالترحيل إذا رفضوا التوقيع على عقود جديدة تقلل كثيرا من أجورهم.

ورغم الحظر المفروض على إضراب العمال الوافدين، والشروط المشددة على حق العمال القطريين في الإضراب، قال العامل الوافد إنه وزملاؤه سُمح لهم بالاستمرار بالاحتجاز في منطقة المدينة الآسيوية بالدوحة حتى منتصف الليل.

وأشار إلى إن 5 سيارات شرطة منها 3 سيارات شرطة مكافحة الشغب وصلت إلى الموقع الساعة 7 مساءً تقريبا، بعد 3 ساعات من بداية تجمع العمال.

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