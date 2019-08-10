أول سوق مصرى يستقبل الأضاحي من خارج مصر جنوبا.. طقوس خاصة بأسوان لبيع الخراف الحية.. والطب البيطرى يستعد للعيد بفتح 10 مجازر حكومية

مميزات وطقوس خاصة بأسوان لبيع الخراف الحية من لحوم الأضاحي

منطقة البشارية بقلب مدينة أسوان أحد أهم بورصات بيع الخراف الضأن والمستوردة طوال العام

بيطرى أسوان تستعد لعيد الأضحى بفتح 10 مجازر حكومية





محافظة أسوان عاصمة الاقتصاد والثقافة الأفريقية، والتي دائمًا تمتلك العديد من الثروات والمقومات الطبيعية الهائلة التى تجعلها فى مقدمة البلدان والمحافظات الغنية بثرواتها المتنوعة.





وفى هذا الإطار تلقى " صدى البلد " الضوء فى السطور التالية على أبرز ما تشتهر به عروس الجنوب من مميزات وطقوس خاصة فى عيد الأضحى المبارك ، ولاسيما فيما يتعلق ببيع وتجارة الخراف الحية والوافدة إلى أسواق أسوان من السودان عبر المنافذ البرية بقسطل وأرقين.





فمن أشهر الأسواق لبيع الخراف نجد أسواق فى دراو ، وأيضًا سوق البشارية بمدينة أسوان ، وفى هذا الإتجاه يقول عوض هدل شيخ مشايخ قبيلة البشارية بأسوان أن أهالي البشارية والمقيمين بالمنطقة التى تحمل أسمهم وسط مدينة أسوان يعتبرون موسم عيد الأضحى المبارك عيدًا خاصًا بالنسبة لهم حيث يطرح مربو الأضاحى المئات من رؤوس الأغنام والضأن خلال الموسم بمناطق البيع الشهيرة والمعروفة لأهالى المحافظة التى يتوافد إليها الأسوانيون وأيضًا التجار من كافة المحافظات لشرائها مع بداية موسم الأضحى.





وأضاف بأن منطقة البشارية تعد أول سوق مصرى تستقبل الضأن والأضاحى القادمة من خارج مصر من ناحية الجنوب، والتي يتم استيرادها من مراعى السودان والصومال وهى من الأنواع التى يطلق عليها البشارى أو المجنس وخراف أبو دليق الشهيرة فى السودان ، بالإضافة إلى الخراف البلدية التى يتم تربيتها داخل مصر.





ولذلك فمنطقة البشارية بقلب مدينة أسوان تعد أحد أهم بورصات بيع الخراف الضأن والمستوردة طوال العام وليس الأمر قاصرًا فقط على موسم عيد الأضحى ، كما كانت محطة رئيسية وترانزيت لبيع الجمال القادمة من السودان فى الماضى حيث كان يفد إليها سنويًا تجار الجمال من مختلف المحافظات لشراء إحتياجاتهم من الجمال القادمة من السودان ونقلها إلى سوق برقاش بإمبابة فى إقليم القاهرة الكبرى.





الجدير بالذكر أن نظام بيع الأضاحي، يعتمد خلال الموسم على طريقتين الأولى هى نظام البيع بـ"الرأس" دون التقيد بالوزن حيث يتراوح سعر الجدي أو الخروف الضأن ما بين 2000 إلى 2500 جنيه، ويزداد السعر مع زيادة حجم الأضحية والذي قد يصل إلى 5 آلاف جنيه كحد أقصى.





أما الطريقة الثانية لشراء الأضحية فتعتمد على الوزن "القائم" والتي تختلف في العادة على حسب نوع الخراف ويتراوح سعر كيلو الضأن "قائم" حاليا ما بين بين 50 - 55 جنيها.





وكانت قد استعدت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، لاستقبال عيد الأضحى المبارك بفتح 10 مجازر حكومية في مختلف مدن المحافظة لذبح الأضاحى طوال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان للحد من الذبح خارج المجازر الرسمية.





وأكد الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن قرار فتح هذه المجازر جاء من أجل الحفاظ على البيئة والصحة العامة، بجانب التأكيد على ضمان سلامة اللحوم.





وأوضح أحمد صالح أن المحافظة تضم 10 مجازر حكومية تشرف عليها هيئة الخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى بأسوان، بواقع مجزر آلى بمدينة أسوان، وثلاث مجازر بمدينة إدفو، ومجزر بمدينة كوم أمبو، ومجزر بمدينة دراو، ومجزرين بنصر النوبة، ومجزرين بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان، إضافة إلى مجزرين استثماريين غير تابعين للحكومة بمدينة أبوسمبل.



