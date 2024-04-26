الطيران المدني السعودي يعلن فتح رحلات جوية مباشرة بين الدمام والنجف العراقية

أعلنت هيئة الطيران المدني بالسعودية، اليوم الجمعة، فتح رحلات جوية مباشرة بين الدمام والنجف العراقية إلى جانب الرحلات الجوية لكل من مدينتي بغداد وأربيل.

ووفقا لشبكة "العربية"، قالت الهيئة إن الرحلات الجوية المباشرة من الدمام إلى النجف ستبدأ في أول يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنويع الوجهات داخل العراق، ودعماً لعمليات التنقل بين البلدين.

وأضاف «الطيران المدني السعودي » أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في السعودية، التي تضاعف الطاقة الاستيعابية من أجل الوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً، وأكثر من 250 وجهة في العالم، وامتداداً للعلاقات الوثيقة التي تربط السعودية بجمهورية العراق.