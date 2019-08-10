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فيديوجراف| قبل عيد الأضحى.. تركيا توزع أغناما مريضة!

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:00 ص
إمام رمضان
وزعت الحكومة التركية، أغنامًا على الشباب الأتراك، وذلك مع اقتراب موسم عيد الأضحى، وذلك ضمن مشروع جديد أعلنت عنه تحت عنوان: «مزارعون شباب».

المثير في الأمر أنه بعد توزيع الأغنام على الشباب بأيام اكتشفوا انتشار الأمراض والأوبئة بين الأغنام، ونفوقها واحدة تلو الأخرى في وقت قليل، حيث وزعت الحكومة 374 رأسا من الخراف على 11 شابًا.

هذا فيما بدأت بعض البلدان المجاورة للمدينة التي شهدت تلك الواقعة، بتنفيذ برنامج حجر صحى، من أجل تجنب تحول المرض إلى وباء يصيب مزارع المواشي هناك.

ويمكنكم التعرف على المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو.

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