محمد صلاح يقود ليفربول لـ اكتساح نورويتش سيتي برباعية في الشوط الأول.. فيديو

اكتسح فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، منافسه فريق نورويتش سيتي بـ 4 أهداف دون رد، بنهاية الشوط الأول من المباراة التي تقام في الوقت الحالي على ملعب الأنفيلد في افتتاحية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2019/2020.



وجاء الأول عن طريق النيران الصديقة بخطأ من مدافع فريق نوريتش سيتي عقب استقبال سيئ من تسديدة مهاجم ليفربول اوريجي.



بينما سجل الهدف الثاني الدولي المصري محمد صلاح للريدز بالدقيقة 19 وذلك بعدما تلقى تمريرة جعلته أمام الحارس مباشرة، كما سجل الهدف الثالث لمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بالدقيقة 29 من رأسية قوية بعد ركلة ركنية لصالح فريق ليفربول.



وجاء الهدف الرابع عن طريق المهاجم اوريجي بالدقيقة 40، بهدف من صناعة ارنولد.



وشهد فعاليات الشوط الأول تعرض الحارس البرازيلي اليسون بيكر إلى الإصابة خلال مباراة ليفربول ونورويتش سيتي التي يشارك فيها محمد صلاح، ليخرج من المباراة مصابًا ويدخل بدلًا منه الحارس البديل.