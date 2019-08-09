ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يقود ليفربول لـ اكتساح نورويتش سيتي برباعية في الشوط الأول.. فيديو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:57 م
محمد صلاح
محمد صلاح
نور عادل
اكتسح فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، منافسه فريق نورويتش سيتي بـ 4 أهداف دون رد، بنهاية الشوط الأول من المباراة التي تقام في الوقت الحالي على ملعب الأنفيلد في افتتاحية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2019/2020.

وجاء الأول عن طريق النيران الصديقة بخطأ من مدافع فريق نوريتش سيتي عقب استقبال سيئ من تسديدة مهاجم ليفربول اوريجي.

بينما سجل الهدف الثاني الدولي المصري محمد صلاح للريدز بالدقيقة 19 وذلك بعدما تلقى تمريرة جعلته أمام الحارس مباشرة، كما سجل الهدف الثالث لمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بالدقيقة 29 من رأسية قوية بعد ركلة ركنية لصالح فريق ليفربول.

وجاء الهدف الرابع عن طريق المهاجم اوريجي بالدقيقة 40، بهدف من صناعة ارنولد.

وشهد فعاليات الشوط الأول تعرض الحارس البرازيلي اليسون بيكر إلى الإصابة خلال مباراة ليفربول ونورويتش سيتي التي يشارك فيها محمد صلاح، ليخرج من المباراة مصابًا ويدخل بدلًا منه الحارس البديل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاشتاج ابوصلاح يتصدر تويتر بعد تسجيل الفرعون المصري هدفاً في نهائي أوروبا

إيمي سالم بعد تتويج ليفربول بـ أبطال أوروبا: محمد صلاح فخر العرب والعالم

بث مباشر مباراة ليفربول ونورويتش سيتي في الدوري الانجليزي

بث مباشر .. مباراة ليفربول محمد صلاح أمام نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي

التشكيل.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام نورويتش في افتتاحية الدوري الانجليزي

بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يسجل الهدف الأول أمام نورويتش سيتي

ترشيحاتنا

كاس العالم لليد للناشئين 2019 .. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على تايوان

قبل عيد الأضحى .. تعرف على شروط وأحكام الأضحية

قبلة على الرقبة.. أسما شريف منير تنشر صورة جديدة مع والدها

رقمان قياسيان في انتظار محمد صلاح أمام نورويتش

استعاد مستواه ولياقته.. ارسنال يكشف موقف النني من المشاركة أمام نيوكاسل

فنانون يؤدون مناسك الحج أبرزهم ماجد المصرى ويسرا وإلهام شاهين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البيتزا في البيت .. و7 أسرار لنجاحها

على البحر.. شاهد | أول ظهور لـ الملك أحمد فؤاد في مصر منذ 9 سنوات

بـ الزغاريد.. استقبال منتخب مصر للأولمبياد الخاص بعد ذهبية الهند.. صور