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فن

بالحجاب .. هبة مجدي تعلن انتهاء تصوير نصيبي وقسمتك 3

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:09 م
بالحجاب هبة مجدي
بالحجاب هبة مجدي تعلن انتهاء تصوير نصيبي وقسمتك 3
مصطفى كرم
أعلنت الفنانة هبة مجدي انتهاء تصوير مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث.

ونشرت هبة مجدي مجموعة من الصور لها من اللوكيشن الأخير من تصوير المسلسل عبر انستجرام مع مجموعة من أعضاء عمل المسلسل منهم الفنان هاني عادل والمخرج محمد سلامة والفنانة عبير صبري.

حلت هبة مجدي في بعض الصور وهي ترتدي الحجاب.

وعلقت هبة مجدى على الصور قائلة "الحمد لله نهاية تصوير مسلسل #نصيبي_وقسمتك جزء٣ حكاية "براد شاي" .. تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة".

تشارك الفنانة هبة مجدي بطولة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 مع الفنانة عبير صبري وظافر عابدين وأحمد مجدي وهاني عادل من تأليف عمرو ياسين و اخراج محمد سلامة .

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