من غير بطانة.. جينيفر لوبيز في حفل عالمي بالساحل الشمالي

أشعلت نجمة البوب العالمية جينيفر لوبيز مسرح حفلها بالساحل الشمالى فى إحدى قرى مدينة العلمين الجديدة، وظهرت بملابس يمكن وصفها بالجريئة، وعلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى على تغير ملابسها خلال الحفل متسائلين عن غياب "البطانة"



وشهد حفل جينيفر لوبيز حضورا جماهيريا كبيرا، بعد تحديد ثلاثة فئات من التذاكر بداية من 2000 جنيه، و4000 جنيه لفئة الـ VIP، والأعلى بـ 4500 جنيه للـ Golden Circle.



jennifer lopez مغنية راقصة وممثلة أمريكية مشهورة مواليد نيويورك 1969، وتعد لوبيز الملقبة بـJ LO أكثر الشخصيات الأمريكية اللاتينية ثراءً، حيث باعت في حياتها ما يقارب 55 ألبومًا غنائيًا حول العالم.



وأبرز ما قدمت جينيفر لوبيز من أغانٍ: Ain't It Funn"،"Dance with Me"، "Baby I Love U!"،"Brave"، "Be Mine" "Whatever You Wanna Do"،""On the Floor.



وشاركت فى عدد من الأفلام ومنها، Angel Eyes ،Shall We Dance? ، The Back-up Plan.