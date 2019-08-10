أمريكا.. التحقيق مع يمني لتقديم دعم لتنظيم القاعدة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، أن نيابة شرق ولاية أركنساس الأمريكية وجهت اتهامات لمواطن يمني بتهمة تقديم الدعم المادي واللوجيستي لعناصر من جماعة أنصار الشريعة، جناح تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن.





وقالت الوزارة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "المواطن اليمني بلال الرياني الشهير باسم بلال قاسم العامودي، والبالغ من العمر 28 عاما ومقيم في مدينة هيلينا، قدم دعمًا ماليًا لمنظمة إرهابية خارجية".





وأضاف البيان "لا يزال الرياني رهن الاحتجاز بعد اعتقاله لأول مرة في 27 يونيو 2019 بتهمة إدخال معلومات كاذبة في جواز سفره، حيث قدم اسمًا مزيفًا في جواز السفر بتاريخ 13 مايو 2019".





وتشمل أنصار الشريعة وحدات من جماعات متطرفة، بما في ذلك تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. بعد معركة زنجبار في 2011، أعلنت أنصار الشريعة عدة إمارات في بعض مدن جنوب اليمن، وأعلن التنظيم مسئوليته عن تفجير صنعاء..



