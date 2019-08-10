عدن.. سقوط معسكر اللواء الرابع بحماية رئاسية على يد الانتقالي الجنوبي

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، هاني بن بريك، إن اللواء الرابع حماية رئاسية التابع لقوات الحكومة اليمنية والذي يقوده مهران قباطي سقط منذ قليل بيد قوات المجلس.



وقال بن بريك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سقط اللواء الرابع حماية إرهابية وستسقط معسكرات الإرهاب واحدا تلو الآخر، علما أنا لم نستخدم أي سلاح ثقيل، ودبابات الشعب الجنوبي لا زالت في ثكناتها لسنا بحاجة لها وخوفا على المدنيين..وقد وقع في الأسر عددا منهم وسيتم معاملتهم معاملة كريمة..والتوجيهات العليا بتأمين كل من يرمي سلاحه".



وهزت انفجارات قوية عدن، ليل الجمعة، وسط اشتباكات عنيفة في جبل حديد خور مكسر، وسط المدينة.



وشهدت الاشتباكات استخدام مختلف أنواع الاسلحة في محيط اللواء الرابع حماية رئاسية في اللحوم، شمال عدن.



وقالت مصادر طبية إن ما لا يقل عن 8 مدنيين قتلوا الجمعة إثر تجدد الاشتباكات بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الحكومة في عدن مقر حكومة اليمن المعترف بها دوليًا.



وبدأت أعمال العنف هذا الأسبوع عندما اتهم الانفصاليون، حزبا إسلاميا متحالفا مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتواطؤ في هجوم صاروخي على عرض عسكري في المدينة الساحلية أسفر عن مقتل 36 شخصا.