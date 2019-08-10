أغضبته فـ طعنها 86 مرة.. رجل يقتل زوجته بطريقة بشعة أمام أعين أطفالها

اتصل الجيران على الشرطة بعدما سمعوا ضجة غير عادية في منزل جارهم المليونير المنعزل، حيث كانت زوجته تصرخ بشدة، ووصفوا للمحلفين بأن الشقة المليئة بالدم كانت "مثل مشهد سينمائي مروع"، حيث خرجت أحشاء زوجته على الأرض.



قام إيان ليفي 55 عامًا، بطعن زوجته إليز ستيفنز 86 مرة أثناء إصابته بـ "نوبة غضب عارمة" في شقته على طريق الشمال العظيم لندن، في 2 مارس الماضي، وقد اعترف بالقتل غير العمد لزوجته البالغة من العمر 50 عامًا أمام أعين أطفالها الـ6.



استمعت اليوم محكمة لايم لـ بي سي جولسوم جنكيز، أحد الضباط الذين حاصروا المنزل، حيث قالوا بأنهم حاولوا كسر الباب لأن ليفي رفض الخروج، وهم على وشك تحطيم الباب، قالت الضابطة بأنها رصدت حركة مقبض الباب وخرج ليفي بهدوء.



"كان مغطى بالدماء" وفقًا للدايلي ميل، وأضافت "لم يكن الباب مفتوحًا بالكامل، ولكن من وجهة نظر محدودة كان بإمكاني أن أرى أنثى عارية تمامًا ملقاة على ظهرها في بركة من الدماء".



"كانت مصابة بعدة طعنات من أحجام جروح مختلفة في جميع أنحاء جسمها ولا يبدو أنها تتنفس أو واعية"، عانى ليفي من الاكتئاب الحاد وكان قد حاول الانتحار من قبل أكثر من مرة، ويبدو أنه فقد عقله بعد الحادثة.