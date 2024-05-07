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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك صبره نفد.. تعليق ناري لـ عمرو الدرديري على بيان الأبيض

صدى البلد

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري، على بيان الزمالك بشأن الآداء التحكيمي.  

وكتب: "الزمالك صبره نفد بيان تحذير شديد اللهجة للحكام، اتحاد الكرة، رابطة الأندية وكل عناصر اللعبة“. 

وأضاف مجلس إدارة الزمالك في بيان له: أنه قد حرص المجلس دائماً على دعم المؤسسات القائمة على تنظيم المسابقة المتمثلة في رابطة الأندية المصرية، والاتحاد المصري لكرة القدم، وكافة اللجان النوعية وبصفة خاصة لجنة الحكام.

 

 

أوضح البيان أن المجلس تجاوز عن بعض الأخطاء مكتفياً بالتنبيه إليها في حينه، وكنا نتطلع إلى أن تبادر الجهات المذكورة لتصويبها وتداركها، إلا أن الأداء التحكيمي في أخر ثلاث مباريات شهد أخطاء فادحة، أثبتها وشهد بها كل منصف، ولم ينكرها إلا كل صاحب ميل أو غرض، ولا يمكن مهما بلغ حسن الظن السكوت عنها، أو اعتبارها من الأخطاء المعتادة، ومع تكرار تلك الأحداث، نخشى أن يتولد لدينا الشعور بفرضية التعمد والتأثير على نتيجة المباريات وعلى مسيرة الفريق.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة انطلاقاً من مسؤوليته تجاه النادي وجماهيره لن يفرط في أي حق من حقوقه، ولن يقبل بمثل هذه الممارسات وسوف يتصدى لها بكل قوة.

اتحاد المصري لكرة القدم أداء التحكيم الاتحاد المصري لكرة القدم رابطة الأندية المصرية مجلس إدارة الزمالك

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